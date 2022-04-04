وجه النائب أسامة المناور، سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، بمناسبة ما تم تداوله عن قيام أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب بتخصص علم النفس بعرض مقطع فيديو يحوي مشاهد إباحية على مرأى ومسمع من الطلاب والطالبات متذرعا بذرائع واهية ودون حاجة علمية.

وطالب المناور تزويده بالإجابة عن الأسئلة التالية:

1. تزويدنا بنسخة من مقطع الفيديو الذي تم عرضه؟

2. ماهي الإضافة العلمية في المقطع الإباحي ليتم عرضه على الطلاب؟ وهل من ضرورة بلغت إلى هذا الحد من عرض هذا الفيديو وعدم وجود أي بديل آخر بفرض وجود إضافة علمية وهو ما لا نرى صحة له؟

3. هل علمت عمادة كلية الطب بشأن الفيديو الإباحي الذي عرضه المدرس على طلبته؟ وماهي الإجراءات التي تم اتخاذها؟

4. هل يوجد في كلية الطب وبقية الكليات قسم أو إدارة مختصة في مراقبة ما يتم عرضه على الطلبة من مقاطع فيديو مرئية لإجازتها؟

5. يرجى تزويدنا بالشكاوى التي تقدم بها الطلبة لعمادة كلية الطب ضد هذا المدرس تحديداً وعن أي مدرس آخر في نفس الكلية عن سوء تصرف أو إساءة أو تجريح أو تجاوز نطاق تدريس المقرر الدراسي أو الخوض في أمور شخصية؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها؟

6. ما هي آلية التعامل مع الشكاوى ذات الطبيعة الخاصة في مثل هذه التصرفات وكيفية المحافظة على سرية الشاكي طالب أو طالبة عند كشفهم سلوكيات غير معتادة ومسيئة لحمايتهم من ردة فعل المدرس؟ وهل تقبل الكلية أو باقي الكليات الأخذ بالشكاوى السرية غير المذيلة باسم الشاكي من خلال رسائل البريد الالكتروني او صندوق خاص لمثل هذه الشكاوى؟

7. ما المبرر القانوني والمهني الذي يستثني هذا المدرس المختص في علم النفس ليتم ضمه لأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب، والمفترض بحسب تخصصه أن يكون في كلية العلوم الاجتماعية كسائر الأساتذة الآخرين عن ذات التخصص؟

8. هل لدى كلية الطب علم بعقد هذا المدرس جلسات تنويم بأساليب عدة للطالبات بهدف العلاج النفسي وتطوير الذات وغيرها من المبررات والتسويق لنفسه كمعالج نفسي متناسياً كونه مدرسا في الكلية محصور نطاق دوره في تدريس المقرر الدراسي؟ وما هي الإجراءات التي اتخذت تجاه ما قام به؟

9. يرجى تزويدنا بالسيرة الذاتية للمدرس مع مرفقاتها من الشهادات الحاصل عليها من بعد الثانوية العامة والدورات التي التحق بها والمجالات التي عمل بها وتسلسله الوظيفي؟ وقرارات وزارة التعليم العالي في معادلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الحاصل عليها؟

10. هل منحت جامعة الكويت أو كلية الطب المدرس موافقة رسمية للجمع بين عمله بالجامعة وعمله في عيادته أو مركزه الخاص مع تزويدي بالموافقات؟ وهل تم ذلك استثناء ما مدى صحة دعوة المدرس الطالبات لأخذ جلسات علاجية بمقابل مادي في عيادته له أو وفق أي نص قانوني؟

11. ما مدي صحة دعوة المدرس الطالبات لأخذ جلسات علاجية بمقابل مادي في عيادته الخاصة؟ وهل تم اشتراط ذلك بمقابل تقرير درجات عن المقرر؟