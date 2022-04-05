على جميع الصيادلة حديثي التعيين في الوزارة الالتحاق بالبرنامج ويشمل الكويتيين والوافدين

يتم توزيع الصيادلة قبل بدء «التدريب الأساسي» على إدارات ومراقبات العمل الصيدلاني



عبدالكريم العبدالله



استحدثت وزارة الصحة «برنامج التدريب الاساسي للصيادلة».



ويهدف البرنامج إلى إعداد الصيدلي المتدرب للانخراط في العمل بسرعة وامان وفاعلية، وتمكين الصيدلي المتدرب من اكتساب المعلومات والمهارات التطبيقية اللازمة لاداء دوره في الرعاية الصيدلانية المباشرة للمرضى، والتنظيم الاداري والرقابة، ودوره في تعزيز صحة المجتمع، فضلا عن إكساب الصيدلي المتدرب الفهم الشامل لدوره في المنظومة الصحية من خلال اطلاعه على انظمة العمل وطبيعة العمليات الاساسية التي تجري في كل الادارات الصيدلانية، وتعريفه بإمكاناته الحالية والمجالات المهنية التي تستدعي التطوير والتحسين، وتقليل الفروقات والتباين في الأداء بين الصيادلة مما يساهم في تحقيق الجودة في العمل، علاوة على تمكينهم من مزاولة عمه ومهامه بمهنية وبما يتوافق مع اخلاقيات مهنة الصيدلة.



الكفاءات



واعتمدت وزارة الصحة «إطار الكفاءات الاساسية للصيادلة في الكويت» كإطار للعمل يستند اليه برنامج التدريب الاساسي للصيادلة، على أن تتم مراجعته وتحديثه كل سنتين من قبل لجنة «التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية».



وبين القرار الخاص باستحداث برنامج التدريب الاساسي للصيادلة، والذي تنشره «الأنباء»، أن لجنة «التدريب والتطوير المهني للقوى العالة الصيدلانية» هي الجهة المسؤولة عن برنامج التدريب الاساسي فنيا وإداريا إلى جانب اختصاصاتها الأخرى الواردة في قرار تشكيلها.



وأشار إلى انه يجب ان يلتحق جميع الصيادلة حديثي التعيين في وزارة الصحة بـ «برنامج التدريب الاساسي للصيادلة» ويشمل ذلك:



1 ـ الصيادلة الكويتيين وغير الكويتيين.



2 ـ الصيادلة المبتدئين ممن تم تعديل مسماهم الوظيفي بعد استكمال دراستهم الجامعية.



3 ـ الصيادلة الذين عادوا للعمل بوزارة الصحة بعد انقطاع تجاوز الخمس سنوات بسبب الاستقالة او غيره ولم يجتازوا فترة التجربة.



استثناء



وأوضح القرار أن لجنة «التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية» تنظر في استثناء بعض الصيادلة من الالتحاق ببرنامج التدريب الأساسي كله أو بعضه او الحاجة لإجراء بعض التعديلات عليه ان لزم الأمر.



وتضمن القرار انه يوزع الصيادلة حديثو التعيين قبل بدء برنامج التدريب الأساسي على ادارات ومراقبات العمل الصيدلاني التالية: الخدمات الصيدلانية تفتيش الأدوية المستودعات الطبية تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تسعيرة الأدوية مراقبة ترخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، بقرار من مجلس يضم الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية والوكيل المساعد للرقابة الدوائية والغذائية ومديري الإدارات المذكورة أعلاه، على أن تبنى قرارات التوزيع على المعايير التالية مرتبة من الأهم:



1 ـ تفضيل ورغبة الموظف.



2 ـ احتياجات وشواغر الإدارات.



3 ـ المؤهل التخصصي الأعلى والأنسب لطبيعة عمل الإدارة.



4 ـ المعدل التراكمي للمؤهل الجامعي.



وجاء في القرار انه يكلف في كل إدارة/ مراقبة من إدارات العمل الصيدلاني التالية: الخدمات الصيدلانية تفتيش الأدوية المستودعات الطبية تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تسعيرة الأدوية مراقبة ترخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية، منسق تدريب أو أكثر يعملون على تنفيذ برنامج التدريب الأساسي وذلك بالتنسيق مع لجنة «التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية» وهم مكلفون بالمهام التالية:



1 ـ ترشيح المدربين والمحاضرين بناء على المعايير الموضحة في المادة التاسعة أدناه، بالتنسيق مع إدارته وإرسال الترشيحات للجنة التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية.



2 ـ ترشيح مواقع التدريب الميداني.



3 ـ حجز قاعات التدريب في مواعيد الورش التدريبية عند الحاجة والتأكد من تجهيزها بما يلزم.



4 ـ توزيع المتدربين لمجموعات وتحديد مربيهم بما يتناسب مع توافر المدربين في الموقع التدريبي الواحد والسعة المكانية وكثافة العمل.



5 ـ متابعة سير البرنامج التدريبي في إدارتهم ضمن الإطار الزمني المحدد.



6 ـ متابعة عملية تقييم المتدربين.



7 ـ تجميع نماذج تقييم المتدربين ورفعها للجنة التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية.



8 ـ الإشراف على ملء المتدربين لنماذج التقييم (تقييم المدربين وتقييم مواقع التدريب وتقييم البرنامج) ورفعها للجنة التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية.



9 ـ متابعته تطبيق البرنامج وتذليل الصعوبات واقتراح الحلول المناسبة ورفعها بتقرير دوري للجنة التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية، ويجب ان يشمل برنامج التدريب الأساسي مرور الصيدلي المتدرب على جميع مواقع العمل الصيدلاني في وزارة الصحة.



معايير الاختيار



وأشار القرار إلى أن اسماء المدربين تعتمد من قبل لجنة «التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية» ويخضع اختيارهم للمعايير التالية:



1 ـ يكون مسماه الوظيفي صيدلي اول فما فوق.



2 ـ يوافق على الانضمام لبرنامج تدريب المدربين الذي سيقدم له قبل مباشرته لمهمة التدريب.



3 ـ مستعد للالتزام بمهمة التدريب الميداني والتي تشمل نقل المهارات والمعلومات والتوجيه المستمر وتقييم المتدربين.



4 ـ لديه مهارات تواصل جيدة.



5 ـ يكون متوافرا في موقع التدريب الميداني ـ في غالب مواعيد التدريب.



6 ـ يوافق على ان يتم تقييمه من قبل المتدربين ومنسقي البرنامج التدريبي بهدف ضبط وتحسين الجودة.



التقييم



وأفاد القرار بأن النظام عند تقييم الصيادلة المتدربين يكون:



1 ـ يقوم المدرب في كل موقع تدريبي بتقييم الصيدلي المتدرب باستخدام نموذج التقييم المعتمد من لجنة «التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية» والذي يشمل تقييم منتصف المدة (من دون نقاط) وتقييم نهاية المدة (مع النقاط) ويستثنى من تقييم منتصف المدة المواقع التدريبية التي تقل مدة التدريب فيها عن شهرين.



2 ـ يطلع الصيدلي المتدرب على نتائج التقييم الذي حصل عليه في منتصف ونهاية المدة ويوقع على نماذج التقييم ويناقش مع المدرب المناطق القابلة للتحسين.



3 ـ ترسل نماذج التقييم المعبأة والموقعة فور انتهاء مدة التدريب في كل موقع تدريبي إلى لجنة «التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية».



4 ـ يعتبر الصيدلي المتدرب مجتازا للوحدة التدريبية في حال حصوله على مستوى لا يقل عن متوسط، وفي حال حصوله على مستوى ضعيف في وحدة تدريبية او اكثر ترفع حالته مع المبررات إلى لجنة «التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الصيدلانية» للبت في الأمر واتخاذ اللازم.



ودعا القرار إلى أن يحرص المتدرب على الاستفادة القصوى من برنامج التدريب، ويعتني بتأدية جميع واجباته الوظيفية، ويلتزم بجميع لوائح ونظم العمل في الجهات الحكومية بما يشمل ضوابط الاجازات وقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، ويهتدي في سلوكه بميثاق اخلاقيات مهنة الصيدلة.



كما يجب ان يستوفي الصيادلة حديثو التعيين جميع متطلبات اجتياز «برنامج التدريب الاساسي للصيادلة» قبل انقضاء سنتين من تاريخ التعيين.



ويمنح المتدرب المستوفي لمتطلبات اجتياز البرنامج التدريبي شهادة اجتياز برنامج التدريب الاساسي للصيادلة صادرة من وزارة الصحة.