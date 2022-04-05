أعلن مدير مركز الكويت التخصصي للعيون واستشاري طب جراحة العيون والشبكية د. خالد السبتي نجاح عملية إعادة البصر إلى طفلة فلسطينية تعيش بمخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن بعد اجراء جراحة عاجلة لها في الكويت.



وقال السبتي إن إجراءات القيام بالعملية تمت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وسفارتنا في المملكة الأردنية الهاشمية.



وأوضح أنه تم اجراء الجراحة للطفلة رؤى عاهد البالغة من العمر 11 عاما في العين اليسرى، حيث اجريت لها جراحة اخرى في العين اليمنى يوم الأربعاء الماضي بالمركز وتكللت العملية الأولى بالنجاح وتحسن البصر وأصبحت الرؤية لديها 6 على 18.



وأضاف أن الجراحة تمثلت بإزالة العدسة الأساسية للعين بعد أن تغير مكانها وبدأت في إعاقة البصر، لافتا الى صعوبة هذه الحالات خاصة أن نسبة انفصال الشبكية بعد أي جراحة تكون أكثر بـ10 مرات من النسبة العادية، لذا تتطلب الجراحة دقة عالية بالاضافة الى استخدام اجهزة متطورة حتى لا يحدث ضغط على الجزء الزجاجي. وأفاد د. السبتي بأن الجهاز الذي تم اجراء الجراحة به هو الوحيد في الكويت وواحد من أصل 150 جهازا مماثلا على مستوى العالم، مشيرا الى انه بدأ باستخدامه في جراحات العين منذ عام 2017 وتم تدريب العديد من الأطباء على استخدامه محليا وعالميا.



وأشار الى أن الطفلة رؤى تبين اصابتها بمرض له العديد من التأثيرات من بينها التأثير على الشبكية والقرنية، لافتا الى أنه وجد صعوبة في اجراء الجراحة في الاردن وأن استضافتها في الكويت أفضل كون الجراحة تحتاج لأجهزة وامكانات متطورة.



من جهتها، أكدت الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر مها البرجس في تصريح مماثل لـ«كونا» حرص الجمعية على تنفيذ أنشطة وبرامج إنسانية وإغاثية متنوعة على مدار العام في مختلف الدول بالتعاون مع شركائها.



وذكرت البرجس أن (الهلال الأحمر) جمعية انسانية اغاثية تعمل ضمن الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر، موضحة أن ما قامت به يعتبر جزءا من عملها وجزءا من مساعدة الناس داخليا وخارجيا.