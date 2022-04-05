

حنان عبدالمعبود



أكدت رئيسة مركز سيد عبد الرزاق الزلزلة الصحي د.فضيلة أسيري، أنه بالرغم من العودة الشاملة للحياة بعد انقشاع الموجات الشديدة لفيروس كورونا المستجد«كوفيد- 19»، الا أن نسبة المراجعين مازالت لم تصل الى 100% حيث تتراوح نسبة المراجعين للمركز بين 80 و 85%، مبينة أن عدد المراجعين على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية يتراوح بين 250 و 300 مراجع ومع عودة العاملين في القطاع الطبي بشكل كامل إلا ان المراجعين لم يصلوا بعد الى الأعداد التي كانت تراجع قبل انتشار الجائحة.



وقالت أسيري في تصريح لـ«الأنباء» على هامش الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي أقيم بالمركز بالتعاون مع صندوق إعانة المرضى، «على أثر انخفاض أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد ومواكبة المستجدات، فقد وجدنا ضرورة الاستمرار بالتوعية ليس فقط في جانب كورونا وانما في كل الجوانب، حيث اليوم هو اليوم العالمي للصحة، ولهذا سنتناول التوعية عن أغلب الأمراض.



وأضافت «لهذا فإن أغلب المشاركين بالاحتفالية يركزون على التوعية للأمراض المزمنة خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك خلال أيام قليلة، حيث تحتاج هذه الفترة الى بث رسائل توعوية مكثفة خاصة لمرضى الأمراض المزمنة من ضغط وكوليسترول وسكري للتعاطي مع الأمراض بشكل صحيح، وكذلك التوعية لمنع الاصابة بهذه الأمراض خاصة ان هناك الكثيرين يعيشون نمط حياة غير صحي يعرضهم للإصابة بها».



بدورها، قالت فني أول صيدلة بصيدلية مركز عبد الرزاق الزلزلة بمنطقة الدسمة ومنسقة فعالية يوم الصحة العالمي الصيدلانية هدى القلاف نظمنا الاحتفال تحت شعار «التوعية المجتمعية.. خطوة نحو الرعاية الأولية الشاملة» لافتة إلى أن الصيدلية بالمركز تعتبر جزءا من منظومة الرعاية الصحية الأولية، حيث تقوم بدور الارشاد للمريض للأدوية وكيفية استخدامها.