2.3 مليون دينار لإنجاز 5 مراكز للتراخيص التجارية بإجمالي مساحة بناء 5851 متراً مربعاً

زيادة نسبة مساحة البناء العمودية مقارنة بالمباني القديمة التي تم هدمها تساعد على زيادة كفاءة الخدمات



عاطف رمضان



قالت مديرة عدد من المشاريع في وزارة الأشغال م.إلهام الشمري إن الوزارة تعتمد المواد الصديقة للبيئة في تشييد مشاريع التنمية المستدامة وذلك تحقيقا لرؤية «كويت جديدة».



وأضافت الشمري، في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان «الأشغال» لها دور فعال في الخطط التنموية لرسم كويت جديدة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيساهم في تحقيق الرؤية والأهداف المحددة بكفاءة وفعالية لإدارة الخطط التنموية وذلك من خلال تطوير العمل وخلق بيئة عمل صحية لمستخدمي هذه المباني سواء للموظفين أو المراجعين نظرا لاحتواء هذه المباني على احدث الوسائل والتقنيات.



وأوضحت أن «مشروع هدم وإعادة بناء 5 مراكز للتراخيص التجارية تابعة لوزارة التجارة» الذي تتولى إدارته حاليا هو عبارة عن 56 مبنى موزعة على 5 مواقع مختلفة في 5 محافظات، مركز حولي التابع لمحافظة حولي وكذلك مركز المنصورية التابع لمحافظة العاصمة ومركز الظهر التابع لمحافظة الأحمدي ومركز العيون التابع لمحافظة الجهراء ومركز خيطان التابع لمحافظة الفروانية.



وقالت إن الهدف من إنجاز هذه المباني التي تحتوي على مكاتب لموظفي إدارة التراخيص التجارية التابعة لوزارة التجارة والصناعة لخدمة المواطنين من خلال زيادة نسبة مساحة البناء العمودية لكل مبنى مقارنة بالمباني القديمة التي تم هدمها مما يساعد على زيادة كفاءة الخدمات واستيعاب عدد أكثر من المراجعين والموظفين.



وأشارت إلى أن التكلفة الإجمالية لـ 5 مشاريع 2.3 مليون دينار وأن إجمالي مساحة المواقع 1950 مترا مربعا وتبلغ مساحة البناء الإجمالية 5851 مترا مربعا.



وعن واجهة المباني من الناحية الجمالية، أفادت الشمري بوجود شعار وزارة التجارة والصناعة الذي يعكس التراث الكويتي، وانه تم تصميم المباني على أعلى معايير بيئية تجعلها أكثر استدامة وأنها صديقة للبيئة مع عدم التقليل من كفاءة المباني وخصائصها، كما انه أخذ بعين الاعتبار تصميم واجهات المباني الذي يجعلها تكتسب الحرارة في الشتاء ولا تكتسبها في فصل الصيف مما يزيد من كفاءة حفظ الطاقة للمباني، كما تم تصميم واجهات المباني باستخدام نظام الزجاج الهيكلي ذي الجودة الذي يعمل على مقاومة قوة الجر والضغط والقص والحركة المستمرة وظروف الطقس وتغيرات درجة الحرارة.



وأوضحت أنه تم استخدام العزل الحراري لحفظ الطاقة في المبنى، ولزيادة حيوية المبنى تمت إضافة النور الخارجي للاستفادة من الإضاءة نهارا والتدفئة شتاء والذي يساهم بتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية للمبنى واستخدام مواد صديقة للبيئة ويحافظ على حرارة المبنى شتاء وتهويته صيفا.



24 الجاري موعد إيداع عطاءات «صيانة مركز الفحوصات»



عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الموعد المقرر لإيداعات العطاءات (تاريخ الاقفال) للمناقصة العامة التي طرحتها وزارة الأشغال لصيانة وإصلاح أجهزة ومعدات وآليات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث هو 24 الجاري. وذكرت المصادر أن هذه المناقصة تم طرحها يوم 20 مارس الماضي، وان أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم لها يرفقون مع عطائهم شهادة سارية صادرة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير أو متوسط.



50 طلب فحص للمختبرات الإنشائية في 5 أيام



عاطف رمضان



قام المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة في وزارة الأشغال بإصدار 4 شهادات اعتماد لضبط الجودة وذلك خلال الفترة من 27 مارس حتى 31 مارس الماضي. وذكرت الوزارة خلال إحصائية أعدتها أن المركز الحكومي للفحوصات أنجز 50 طلب فحص للمختبرات الإنشائية خلال هذه الفترة.