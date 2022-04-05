يوسف غانم



تقديراً من رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري وأعضاء مجلس الإدارة لجهود عضو مجلس الإدارة والأمين المالي في النقابة حمد الجعفري، نظمت النقابة حفلا تكريميا للجعفري بمناسبة تقاعده بعد مسيرة عمل حافلة بالعطاء، وذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب وأعضاء النقابة وعدد رؤساء النقابات الأخرى وجمع من الموظفين.



وفي البداية، رحب رئيس النقابة يحيى الدوسري بوكيل الوزارة وبالوكلاء والوكلاء المساعدين وبالاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد العام للعاملين في القطاع الحكومي وبجميع الحضور، قائلا يسعدنا بداية أن نرحب بوكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب وبكم بيننا وأن نلتقي اليوم معكم لتكريم شخص كانت له بصماته الواضحة في العمل النقابي والحرص على تحقيق مطالب جميع العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية بجميع إداراتها وقطاعاتها، حيث كان من أول المدافعين عن الحقوق العمالية ومتابعتها بشكل مميز، إضافة إلى حرصه على العمل بروح الفريق الواحد حتى تتحقق الغايات المرجوة والأهداف الموضوعة من النقابة.



وأكد الدوسري أن الجعفري كان خلال سنوات العمل التي اجتمع خلالها مثالا في الإيثار وحسن الأخلاق والجدية في العمل للوصول إلى تنفيذ خطط النقابة ومصالح الموظفين من جهة، وكذلك ترسيخ مكانة العمل النقابي في الوزارة وقد كانت له الكثير من الأفكار والمقترحات التي تحققت وكانت ذات أثر إيجابي كبير لدى موظفي وموظفات الوزارة الذين ستبقى ذكرياته وأعماله ماثلة أمامهم، كما أننا في النقابة لن ننسى دوره وتعاونه مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسيبقى معنا حتى بعد تقاعده نظرا لخبرته الطويلة وحرصه على العمل الجماعي.



من جهته، أكد وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب أهمية الدور الذي تقوم به النقابات عموما ونقابة العاملين في وزارة الشؤون خصوصا من خلال متابعة المطالب العمالية لموظفي الوزارة والعاملين فيها، مشددا على التعاون بين النقابات وقيادات الوزارات والجهات الحكومية التابعة لها لتحقيق المكاسب والإنجازات التي يتمناها العاملون في تلك الوزارات وهذا الأمر يسعدنا، وكلما كان هناك تعاون وتنسيق سارت الأمور بشكل أفضل بعيدا عن الخلافات أو النظر إلى العلاقة بينهما، وكأنها قائمة على الندية لأن الجميع هدفهم المصلحة العامة والوصول للأفضل فيما يتعلق بالمكتسبات المرجوة.



كذلك تحدث السكرتير العام للاتحاد العام لعمال الكويت محمد العرادة عن أهمية العمل الجماعي وما يتميز به العمل النقابي من تعاون وحرص على الحقوق العمالية في جميع المجالات، مشيدا بمسيرة المكرم حمد الجعفري الذي لم أمض معنا مشوارا كبيرا حافلا بالعطاء لخدمة العاملين في الوزارة، كما شكر العرادة وكيل وزارة الشؤون والوكلاء المساعدين وحضورهم الذي يدل على تفهمهم لطبيعة العمل النقابي ودعمهم وحرصهم على المشاركة في فعاليات نقابة الشؤون التي تعد من ركائز العمل النقابي في الكويت.



من جانبها، تحدثت عضو مجلس إدارة نقابة الشؤون وممثل المرأة في الاتحاد العام الكويتي عن أهمية العمل النقابي والتعاون بين الجميع، مشيدة بمسيرة المكرم الجعفري ودوره الكبير وتعاونه مع الجميع سواء في النقابة أو الوزارة، وقد ترك بصمات واضحة وجهودا مشهودة من الجميع. كما كرم رئيس اتحاد نقابة العاملين في القطاع الحكومي حسين السبيل الجعفري وذلك من خلال استقبال الحضور في ديوانية النقابة، حيث أكد أن التعاون بين النقابات يسهم بتعزيز العمل النقابي ويسهم بتطويره وفي تبادل الخبرات النقابية لما فيه مصلحة الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي عموما، مشيدا بنقابة الشؤون وما تحققه من إنجازات ومبادرات إيجابية.



وفي الختام، شكر الجعفري رئيس النقابة وأعضاء مجلس الإدارة على هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الطيبة منهم، مؤكدا أنه أمضى معهم ومع زملائه العاملين في الوزارة سنوات كانت المصلحة العامة هدفه وتحقيق الأفضل للنقابيين في جميع المجالات، كما شكر وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وأيضا النقابيين في الاتحاد العام للقطاع الحكومي والعديد من النقابات على حرصهم على أن يكون حاضرين.



وأشار الجعفري إلى انهم في النقابة اجتهدوا وعملوا، فتحققت الكثير من المطالب وبعضها لم يتحقق ويأمل تحققها قريبا مع زملائه في النقابة الذين لا يدخرون جهدا في سبيل النهوض بالعمل النقابي وتحقيق المكتسبات لجميع العاملين.