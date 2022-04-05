شاركت Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، برعاية معرض الفرص الوظيفية الثامن عشر في كلية العلوم الادارية الذي أقيم على مدار اسبوع في حرم الكلية بحضور عمر البسام، رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الادارية وعيسى البشير، مدير أول قطاع الموارد البشرية والخدمات الادارية، ومشاري العبدالجليل، مدير إدارة شريحة ذات القيمة العالية وعبدالله الخطاف، اخصائي العلاقات العامة والاتصالات الداخلية في قطاع الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت. وشهد المعرض مشاركة العديد من مؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية.



ورحبت الشركة في جناحها الخاص بالطلبة من مختلف الكليات للتعرف على فرص العمل والتدريب الميداني، إضافة إلى إجراء مقابلات وظيفية افتراضية مع الطلبة وتقديم النصائح عن المسار الوظيفي وتحضير السير الذاتية وغيرها من المواضيع التي تهم حديثي التخرج. كما تواجد موظفو قطاع الموارد البشرية في جناح Ooredoo للرد على استفسارات الطلبة حول العمل في الشركة والفرص الوظيفية المتاحة لهم فيها، وتعريفهم بإمكانية الحصول على فرص تدريبية في الشركة. وتأتي هذه المشاركة إيمانا من Ooredoo بأهمية دعمها للشباب وتوفير فرص عمل لهم، خصوصا في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع تكنولوجيا الاتصالات. وتنفيذا لسياستها في المسؤولية الاجتماعية، تعمل Ooredoo جاهدة على المشاركة في جميع المناسبات التي تدعم الشباب وطموحاتهم الوظيفية لتعريفهم بفرص العمل في الشركة، وهذا يأتي إيمانا من إدارة الشركة بالدور الكبير الذي يلعبه الشباب في بناء المستقبل.



وفي تصريح عن المشاركة في المعرض، أكد عمر البسام أهمية الاستثمار بالشباب واستقطاب المبدعين منهم للانضمام إلى عائلة Ooredoo، حيث تسعى الشركة لأن تكون بيئة العمل محفزة للإبداع والاجتهاد، وأن تكون جاذبة خصوصا للكوادر الوطنية التي تؤمن الشركة بما لديها من طاقات ومواهب تخدم مختلف القطاعات في الدولة وتساهم في بناء المجتمع.



وأضاف البسام: أصبح الشباب الكويتي وبالتحديد خلال هذه الفترة المليئة بالتحديات بحاجة ماسة إلى الدعم، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وتهيئة المناخ الأنسب للطاقات الشبابية المبدعة، وهذا ما نسعى له في Ooredoo الكويت اليوم، فالعنصر الكويتي أثبت أنه قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في مسيرة التنمية، كما أصبح لزاما علينا فتح المجال لهم لشغل الوظائف والمهن في قطاع الاتصالات الذي يشهد تغييرات ديناميكية تتطلب عقولا شبابية ملهمة مثل شبابنا الذين نفتخر بهم. وأعرب البسام عن فخره بالتعاون مع كلية العلوم الادارية، حيث تسعى الشركة بشكل مستمر للمشاركة بمعارض وظيفية مع مؤسسات تعليمية مختلفة، وتسعى Ooredoo لمساعدة الشباب على اكتشاف آفاق جديدة تحقق طموحاتهم الوظيفية وتسمح لهم بالاستفادة من تخصصاتهم العلمية في حياتهم المهنية.