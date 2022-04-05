بمناسبة شهر رمضان الكريم تحرص محمصة الرفاعي دائما على توفير جميع احتياجات ومونة رمضان مع تنوعها، وذلك بإطلاق تشكيلات مميزة من السلات الرمضانية التي يحرص العملاء على اقتنائها لتنوعها وأسعارها المناسبة لجميع الفئات، وتأتي سلات رمضان بأكثر من تشكيلة منها التقليدية والحصرية والتمور والفواكه المجففة المحشية والحلويات والخيام، بالإضافة الى تشكيلة جدر رمضان والتشكيلة الفاخرة لمحبي التميز.كما يتميز «الرفاعي» بتجهيزاته لتشكيلة القرقيعان المميزة التي تنال الإعجاب دائما لتجددها المستمر وأضافتها الفرحة لجميع أفراد العائلة، بالإضافة الى المكسرات النية والزعفران والهيل، وزيت الزيتون، ودبس الرمان وماء الزهر والورد والمزيد من المكونات لتحضير إفطار شهي.وتعد الحلويات العربية والملبن احسن اختيار لغبقة مميزة مع القهوة العربية والتركية والفرنسية، ولتحضير سحور لذيذ توجد تشكيلة من لبنة الماعز متعددة النكهات والزيتون والمربيات، كما تتوافر ايضا تشكيلة جديدة من التمور المحشية ولا ننسى شراب الجلاب والأنواع الأخرى، بالإضافة للمنتجات خالية السكر.وشهر رمضان مع محمصة الرفاعي مميز دائما وأعادت الحملة التسويقية لهذه السنة ذكريات رمضان التي تزيدنا حنينا للتجمعات مع العائلة والأصدقاء التي افتقدناها الفترة الماضية، كما أطلقت محمصة الرفاعي «فلتر» يمكن ان يعيدنا للحظات وذكريات التسعينات وهو متوافر على حسابهم في «انستغرام».يذكر أن محمصة الرفاعي تأسست عام 1948 وفي 1996 قدمت شركة الحميضي للصناعات الغذائية محمصة الرفاعي في الكويت، لتكون انطلاقة ونجاحا للعلامة التجارية في المنطقة العربية، وتعتبر اسما معروفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، البحرين، قطر، مصر، الأردن وعمان من خلال شبكتها الواسعة من محلات البيع بالتجزئة التي تضم أكثر من 270 منفذ بيع وقنوات التوزيع الخاصة للسلع الغذائية والاستهلاكية.وعلى مدار 70 عاما من الخبرة والمعرفة، قامت بتقديم ألذ وصفات ونكهات المكسرات والقهوة المحمصة الطازجة في مصنع الحميضي للصناعات الغذائية بالكويت، بالإضافة الى الحبوب والبذور والفواكه المجففة لتلائم أكثر الأذواق تميزا،ولأن «الرفاعي» يحرص دائما على توفير المنتجات المتنوعة لكم، يمكنكم زيارة الأفرع المنتشرة أو الطلب عن طريق الموقع الإلكترونى والتطبيق في الكويت والإمارات.