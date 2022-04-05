في إطار العمل بوصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»، وفي إطار برنامج «منازل» للمسؤولية الاجتماعية، ودورها الإنساني وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات،



قامت شركة منازل القابضة ممثلة بمدير شؤون الإدارة والعلاقات العامة حمد عبدالله المضاحكة بالمساهمة في إفطار صائم خلال الشهر الفضيل من خلال جمعية عبدالله النوري الخيرية.



ومثل هذه المساهمات هي أقل شيء ممكن أن تقوم به شركات القطاع الخاص لمشاركة جمعيات النفع العام.



وأعرب مدير إدارة تنمية الموارد والإعلام عبداللطيف الدواس عن تقديره للدعم الذي قدمته شركة منازل القابضة، سائلين الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.