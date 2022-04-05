حنان عبدالمعبود



أعرب مدير صندوق مرضى السرطان جمال الصالح عن شكره لأهل الخير لدعمهم الصندوق الذي يساعد المرضى داخل الكويت منذ اكثر من 15 عاما.



وكشف الصالح، في تصريح صحافي، أن الصندوق منذ إنشائه يعمل على دعم مرضى السرطان الذين تم صرفهم من أعمالهم بسبب المرض، ويدعمهم من خلال مساعدة شهرية للاستمرار بالعلاج دون انقطاع، كما يدعم الصندوق الفقراء المرضى من الكويتيين المحتاجين أو مرافقيهم خلال فترة العلاج تخفيفا من معاناة المرضى، كما يساعد المقيمين المحتاجين ممن يعانون من هذا المرض ومن يريد أن يعود لبلده من المرضى من الذين لم ينجح علاجهم.



وقال الصالح انه تمت مساعدة ما يزيد على 5 آلاف مريض في سنوات عمر الصندوق، ومن المعلوم أن عدد المصابين في الكويت بالسرطان يزيد على ألفين ومائتي مريض سنويا منهم كثيرون ينقطع مصدر رزقهم بسبب المرض وتمكن الصندوق من مساعدة مئات المرضى منهم.



وقد أفتت وزارة الأوقاف بجواز الزكاة لصندوق مرضى السرطان لدعم المرضى ومساعدتهم في رحلة علاجهم الشاقة، وثمن مدير الصندوق روح العطاء لدى الشعب الكويتي وحرصهم على الوقوف مع المرضى داخل الكويت من الكويتيين والمقيمين مساندة منهم لهؤلاء المرضى الذين هم بحاجة إلى الدعم.