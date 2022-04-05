قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن تصريحات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول إفلاس لبنان وإفلاس المصرف المركزي تم اجتزاؤها، مؤكدا أن الشامي قصد السيولة المالية وليست الملاءة.

من جهته، نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «ما تم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي واعتبر أن ذلك غير صحيح».

وقال سلامة في بيان صحافي إنه: «على الرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مازال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف اللبناني»، مؤكدا ان المصرف المركزي سيستمر في دوره.