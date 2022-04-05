القاهرة ـ هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقطاع صناعة الدواء، وتوجيهاته المستمرة بأهمية دعم التنافسية العالمية في هذا المجال، والتوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية المختلفة، إلى جانب ضرورة العمل على تعظيم الاستغلال الأمثل للكوادر والطاقات البشرية والإمكانات المحلية المتميزة في هذا الصدد، وذلك استكمالا لقصص النجاح التي تؤكد وجود نظام رقابي دوائي وطني، قوي وفاعل ومتكامل طبقا للمعايير العالمية.



وقد تلقى رئيس مجلس الوزراء تقريرا من د.تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات.



وثمن مدبولي الجهود المبذولة في قطاع صناعة الدواء خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا القطاع واجه تحديات كبرى، آخرها جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد السوق المصرية نقصا في الأدوية، بل واستطعنا التنسيق بشأن تصنيع اللقاحات الخاصة بمواجهة كورونا محليا، موجها الشكر لكل العاملين في هذا القطاع، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.



وأشار عصام، خلال التقرير، إلى ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية مؤخرا، عن حصول جمهورية مصر العربية، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على اعتماد المنظمة في مجال اللقاحات، وذلك من خلال حصولها على مستوى النضج الثالث «3 - Maturity Level» في نظام تقييم الجهات الدوائية الرقابية لمنظمة الصحة العالمية (WHO - Global Benchmarking Tool)، وبعد اجتيازها لكافة الاختبارات والتقييمات اللازمة لذلك من قبل المختصين من المنظمة، خلال الزيارة الرسمية التي قاموا بها للهيئة، خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الماضي.



وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالحصول على هذا الاعتماد تكون جمهورية مصر العربية هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحصل عليه.