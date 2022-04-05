النظام الغذائي الخاطئ الذي يدخل في تكوينه الأملاح والصوديوم يسهم في تكون الحصوات

أفضل نصيحة هي شرب كميات كبيرة من المياه بمقدار ليترين أو ثلاثة يومياً

على المرضى أن يعرفوا كيفية تجنب مشكلة الجفاف التي قد تلحق ضرراً بالغاً بوظائف الكلى

أكد رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د.محمد الغانم أن على مرضى الكلى والمسالك البولية مراقبة أنفسهم جيداً خلال فترة صيام شهر رمضان.

وأضاف أن عليهم أيضا استشارة الطبيب قبل البدء في صوم الشهر الفضيل لوضع خطة علاجية متكاملة قبل البدء في الصوم، مبينا أن مرضى الكلى من أكثر الأشخاص تأثرا بنظام ونمط التغذية التي يتناولونها.

وأشار الغانم إلى أن النظام الغذائي الخاطئ الذي يدخل في تكوينه الأملاح، والصوديوم يسهم في تكون الحصوات، لذا فعلى مريض الكلى والمسالك البولية تناول أغذية مليئة بالسوائل، والبعد كل البعد عن تناول تلك الأغذية التي تدخل في تكوينها الأملاح.

ونصح الغانم مرضى الكلى والمسالك البولية بشرب كميات كبيرة من المياه بمقدار ليترين أو ثلاثة ليترات يوميا، مبينا أن هذه هي أهم النصائح التي تقدم لمرضى الكلى والمسالك البولية في رمضان.

وأردف أن المريض مطالب أيضا بالبعد عن مدرات البول، كالمشروبات التي تحتوي على الكافيين وغيرها، مشيرا إلى أن الاعتماد على نظام غذائي متوازن يسهم في نجاح صوم المريض، كذلك فإن ضبط كميات البروتين في الغذاء يسهم مساهمة فعالة في تجنب أي مضاعفات أثناء الصوم.

ونصح الغانم مرضى الكلى والمسالك البولية بتجنب القيام بمجهود كبير خلال فترة الصوم للحفاظ على مستوى السوائل في الجسم، والحيلولة دون فقدها، ومن المهم في فترة الصوم تجنب أشعة الشمس، خصوصا أننا نصوم في أجواء مرتفعة الحرارة نسبيا في القادم من الأيام.

وذكر الغانم أن تجنب نسبة السكريات المرتفعة، والمحاولة قدر الإمكان تناول وجبة السحور قبل الإمساك مباشرة، يسهمان في صوم صحي للمرضى.

واختتم الغانم بالقول إن على المرضى أن يعرفوا كيفية تجنب مشكلة الجفاف التي قد تلحق ضررا بالغا بوظائف الكلى، وعليهم أيضا مواصلة تناول الأدوية وفقا للتعليمات الطبية.