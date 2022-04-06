عبدالعزيز الفضلي



حدد الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد موعد الجرد السنوي للمكتبات المدرسية بدءا من 10 الجاري لرياض الأطفال و24 من الشهر نفسه للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والمشتركة والمعاهد الدينية ومدارس التربية الخاصة، أما المرحلة الثانوية فسيكون موعد الجرد اعتبارا من 29 مايو المقبل.



جاء ذلك في نشرة عممها المقصيد لجميع المدارس بمراحلها المختلفة، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث قال فيها: نوجه عناية مديري ومديرات رياض الأطفال ـ والمراحل التعليمية المختلفة إلى ضرورة تشكيل لجنة من مدرسي/ مدرسات المدرسة، وتضم في عضويتها أمين/ أمينة المخزن بالمدرسة، وبحضور أمين أمينة المكتبة المسؤول عن العهدة، حيث تتولى هذه اللجنة جرد المكتبة مع الالتزام بالمواعيد التي سبق ذكرها حسب الإجراءات التالية:



٭ تتوقف الإعارة الخارجية من المكتبة ولا يسمح باستعارة أي كتب من المكتبة خلال فترة الجرد.



٭ يقوم أمين/ أمينة المكتبة بإرجاع الكتب المعارة والموجودة لدى المستعيرين وتعتبر الكتب التي لا ترد للمكتبة حتى تاريخ بداية الجرد كتب مفقودة، ويلزم مستعيرها بتوريد قيمتها لخزينة وزارة التربية وفقا للقواعد التالية:



أ ـ الكتب المصنفة العربية والأجنبية، يحدد سعر كل كتاب بمعرفة إدارة المكتبات يضاف 20% مصروفات إدارية من سعر الكتاب.



ب ـ كتب الأطفال العربية1 دينار شاملا المصروفات الإدارية.



ت ـ كتب الأطفال الأجنبية 1.500 دينار شاملا المصروفات الإدارية.



ث ـ يقوم أمين/ أمينة المكتبة بتسليم إدارة المدرسة إجمالي أثمان الكتب المفقودة التي دفعت أثمانها من قبل المستعيرين وذلك بعد تسعيرها من إدارة المكتبات واعتمادها ويحتفظ بالمبلغ عند إدارة المدرسة لحين توريدها لخزينة الوزارة في مطلع العام الدراسي المقبل.



٭ تجرد المكتبة بكل محتوياتها من كتب مصنفة عربية وأجنبية وكتب أطفال عربية وأجنبية ومواد سمعية وبصرية وجميع أصناف الأثاث والأجهزة وذلك وفقا لقواعد الجرد السنوي المنصوص عليها باللائحة الدائمة بنظام عهد مكتبات المدارس مع التقيد بتنفيذ كل الإجراءات الخاصة بها.



٭ يراعى ضرورة مطابقة قوائم الرفوف للكتب المصنفة حسب ترتيب الكتب بالمكتبة وفقا لأرقام التصنيف مع مراعاة صحة رقم السجل لكل كتاب قبل البدء في عملية الجرد.



٭ يلزم أن تحافظ لجنة الجرد على سلامة السجلات من التلف مع ضرورة توخي الحرص التام في التعامل مع السجلات وحفظها في مكان مناسب في المكتبة بعد الانتهاء من استخدامها في عملية الجرد.



٭ يتسلم أمناء وأمينات المكتبات المدرسية نماذج الجرد من المنطقة التعليمية ـ إدارة الأنشطة التربوية ـ مراقبة التقنيات التربوية والمكتبات.