وجه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف إدارة جامعة الكويت بتشكيل لجنة تحقيق بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، على أن ترفع اللجنة تقريرها بالسرعة الممكنة للوزير حول حقيقة عرض دكتور في كلية الطب مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح المحاضرة.



وأفاد مدير جامعة الكويت بالإنابة د. بدر البديوي بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات من قبل لجنة التحقيق وإحالة من تثبت إدانتهم لمجلس تأديبي، مؤكدا أن الجامعة لن تتوانى في اتخاذ القرار المناسب في محاسبة المتجاوزين للسلوك العام، مشددا على حرص جامعة الكويت على التعامل بشفافية وحيادية وبالأطر القانونية.