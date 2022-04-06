عبدالعزيز الفضلي



لقيت معلمة وافدة حتفها اثر حادث تصادم للسيارة التي كانت بها أثناء ذهابها للدوام في ثانوية الرتقة للبنات التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية.



وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»، أن ثلاث معلمات كن في طريقهن الى عملهن وتعرضن لحادث قبل وصولهن إلى مقر عملهن في ثانوية الرتقة، مشيرة إلى أن إحداهن فارقت الحياة بعد نقلهن جميعا إلى المستشفى.



وذكرت المصادر أن المعلمتين الأخريين إحداهما تحسنت حالتها وخرجت من المستشفى والأخرى مازالت تتلقى العلاج وفي حالة حرجة، متمنية لها الشفاء العاجل، والرحمة والمغفرة للمعلمة المتوفاة.