بيروت - داود رمال



​أعلنت الرئاسة اللبنانية رسميا أن بابا الفاتيكان البابا فرنسيس سيزور لبنان في شهر يونيو المقبل.



وجاء هذا الإعلان بعد استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلمه رسالة خطية اعلمه فيها ان البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في يونيو المقبل، على ان يتم تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسميا، بالتنسيق بين لبنان والكرسي البابوي.



​وقد اعرب الرئيس عون عن سعادته لتلبية البابا فرنسيس الدعوة التي كان جددها له لزيارة لبنان خلال لقائهما الأخير في الفاتيكان في 21 مارس الماضي، مشيرا الى ان اللبنانيين ينتظرون هذه الزيارة منذ مدة، للتعبير عن امتنانهم لمواقف البابا فرنسيس تجاه لبنان وشعبه، وللمبادرات التي قام بها من اجل إحلال السلام والاستقرار في لبنان، وتضامنه مع الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمر بها.