بداح العنزي



يبحث المجلس البلدي خلال اجتماعه برئاسة أسامة العتيبي يوم الاثنين المقبل طلب الهيئة العامة للطرق تخصيص 7 مواقع أحواض لتجميع مياه الأمطار بمنطقة الشعيبة للحماية من أخطار السيول، كما يتضمن جدول أعمال الجلسة التالي:



٭ طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجاري المقامة على أملاك الدولة ضمن ق 13 في القبلة.



٭ مشروع تعديل القرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط الإضافات في القسائم الاستثمارية والتجارية.



٭ اقتراح العضو حمد المدلج بشأن السماح لحملات الحج بالمزاولة في السكن الخاص.