القاهرة - محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق.. ولكن في الوقت نفسه يجد نفسه في بعض الأحيان يتعرض لمطبات وأزمات تثير غضبه وتجعله في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة.. «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم.. وكيفية التغلب عليها وما الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



الفنانة منة شلبي أصبحت إحدى نجمات الصف الأول في الوسط الفني، وقدمت العديد من الأعمال البارزة ووضعت نفسها في مصاف صاحبات الموهبة والاختيار الدقيق.. ورغم ذلك فهي صاحبة تاريخ كبير وملف ضخم من المطبات العميقة في حياتها الشخصية.



تعرضت منة لشائعة كبرى بعد ظهورها بالوسط الفني عام 2000 عندما اكتشفتها الفنانة سميحة أيوب وقدمتها من خلال مسلسل (سلمى يا سلامة) وكانت قبلها تظهر في البرامج التلفزيونية والفوازير للأطفال وقبل أن تقتحم منة شلبي مجال السينما ظهرت لمدة 3 ثوان فقط ضمن أحداث فيلم العاصفة.. وبعدها قرر محمود عبدالعزيز تقديمها في فيلم الساحر بدور ابنته المراهقة، ولأن الجميع كان يعلم بوجود قصة حب كبيرة وصلت للزواج العرفي بين محمود عبدالعزيز ووالدة منة الراقصة زيزي مصطفى في فترة السبعينيات وانه تزوجها عرفيا لمدة 5 سنوات.. جعل الكثيرين يصدقون انها ابنته سرا.. والغريب ان محمود عبدالعزيز تزوج بعدها بفترة الإعلامية بوسي شلبي عمة منة.



عانت منة كثيرا جدا من كثرة التلميح من فترة لأخرى عن كثرة رحلاتها خارج البلاد سرا دون الإفصاح عن وجهتها، مما دعا الكثيرين للتأكيد انها متزوجة من داخل الوسط الفني أو خارجه، وأن الأمر غير مقرر إعلانه لظروف الزوج الأسرية.. حتى اكتشف الجميع انها أعلنت أنها تسافر سرا بالفعل للالتقاء بوالدها المقيم في الخارج والذي يرفض الظهور ضمن الأوساط الفنية.. والذي ابتعدت عنه لفترة طويلة لظروف خاصة.. وبعدها أعلنت ونشرت منة صورها مع والدها الذي اعتذرت ابنته عن عدم تسجيل برنامج تلفزيوني جديد سبق لها الاتفاق عليه مع إحدى القنوات الفضائية الشهيرة وذلك لانشغالها بمتابعة الحالة الصحية لوالدها رجل الأعمال هشام شلبي بعد قيامه بإجراء جراحة دقيقة بالقلب، حيث أصر على إجرائها بمستشفى المعادي حتى تكون ابنته بجواره أطول فترة ـ تحديدا منذ انفصالها عنه، أنه قام العام الماضي بإجراء جراحة قلب مفتوح. وأن منة قد أصيبت بقلق شديد عليه، حتى اطمئنا على نجاح العملية وعودته لممارسة عمله من جديد.