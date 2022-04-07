دمشق - هدى العبود



عندما تجالس مخرجا وممثلا ونجما ومخرجا مسرحيا، تحتار كيف تبدأ السؤال معه لكن الفنان زهير عبدالكريم أدرك مباشرة عندما وجهنا له السؤال عن الشخصية التي كانت وراء انطلاقته وشهرته فقال ببساطة: شخصيتان، الأولى شخصية عمر في مسلسل شجرة النارنج. والعمل الثاني شخصية همام بن مرة من خلال المسلسل الشهير الزير سالم، فأنا لا أستطيع الفصل بينهما، لأن الشهرة التي حققتها شخصية عمر (عموري) بمسلسل شجرة النارنج كانت بداية الانطلاقة نحو الشهرة فهي شخصية واقعية والقصة بكاملها جرت أحداثها، والكاتب أبدع بتوصيفها وإيصالها للمشاهد من خلال المخرج سليم صبري ونخبة من الفنانين السوريين، أقول هذا لأن الناس كانت تستوقفني في أي مكان، وتسأل بلهفة وعفوية عن مصير بطلة قصة مسلسل شجرة النارنج، وهل هذه القصة فعلا حقيقية أم أنها نسج من الخيال؟ وعندما يعلمون ان القصة حقيقية ترتسم على وجوههم تفاصيل الحزن. من خلال «الأنباء» أقول إنها من أهم الشخصيات بمسيرتي الفنية وفتحت أبواب الشهرة أمامي.



وأضاف: أما «الزير سالم» فأعتبر شخصية همام بن مرة من أهم وأشهر الشخصيات التي أديتaها وأكثرها جماهيرية لأن شخصية همام بن مرة جسدت فيها نسيب الزير سالم وصديق اللهو والخمر والمجون والمعارك مع الزير، لكن مقتل كليب من قبل جساس شقيق همام أدت إلى الحروب وابتعاد همام والزير عن بعضهما كي لا يلتقيا وكانا يتجنبان بعضهما بعضا في المعارك، لكن الأمر انتهى بمقتل همام على يد الزير فيبكيه الآخر ويرثيه.