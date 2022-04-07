عبدالكريم أحمد



أكدت محكمة الجنايات أن أوراق القضية المتهمة بها رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان بإذاعة أخبار مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، قد خلت من ثمة دليل يقيني يصلح للتعويل عليه في إدانتها، مشيرة إلى أنه قد داخلها الريبة والشك في عناصر الاتهام للأسباب سالفة البيان. وذكرت المحكمة في حيثيات حكم براءة زمان، بأنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من إسناد التهمة سالفة البيان إلى المتهمة، وأن ما أبدته من أقوال استنتاجات وتصورات شخصية توصلت إليها باستقراء منها للمعطيات المعروضة عليها وفق تخصصها العلمي سالف البيان، وفي نطاق حرية الفكر وإبداء الرأي، ومن ثم فإنه يخرج عن نطاق التأثيم، وان الأوراق خلت مما يفيد تعمد المتهمة إحداث ثمة ضرر للبلاد أو احتمال حدوث الضرر.