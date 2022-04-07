محمد الجلاهمة



نفذت اجهزة وزارة الداخلية يوم امس الاول حملة موسعة استهدفت الحد من ظاهرة التسول الرمضاني وكذلك حملة لملاحقة مقدمي الخدمات المحرمة خلال شهر رمضان واسفرت الحملات التي نفذت على المتسولين في مناطق مختلفة عن ضبط 10 متسولات ومتسول، وكان برفقتهم 7 اطفال، أما حملة ممارسي الاعمال المنافية فقد شنت في منطقة الجليب واسفرت عن ضبط 8 بائعات هوى من جنسيات افريقية وآسيوية و3 رجال كانوا في حالة تلبس.



وقال مصدر امني ان المتسولين والاطفال السبعة احيلوا الى ادارة الابعاد تمهيدا لتبصيم البالغين وادراج اسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول واتخاذ الإجراء نفسه مع ممارسي الاعمال المنافية للآداب، مؤكدا أن كفلاء المتسولين سيخضعون للتحقيق دون أن يستبعد إحالة كفلائهم حال كونهم التحاق بعائل الى الابعاد ايضا.



هذا، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات الامنية تأتي تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بضبط المخالفين للقانون ومكافحة ظاهرة التسول.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية ظهر أمس عن توقيف 35 وافدا مخالفا لقانون العمل والإقامة في حملة أمنية لمباحث شؤون الإقامة بمنطقة الجليب بالتعاون مع الأمن العام.