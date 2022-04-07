أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تشغيل كاميرات السرعة في طريق أم صفق 309 وطريق الغوص وطريق 6.5، مشددة على ضرورة التزام الجميع بقواعد المرور وبالسرعات المقررة.



وعلى صعيد آخر، نفذت حملة على مركبات الأجرة ودراجات التوصيل في منطقتي المهبولة والفحيحيل، وذلك من أجل التدقيق على تراخيص المركبات ورخص القيادة ووضع الشريط العاكس على دراجات توصيل الطلبات. وقد أسفرت الحملة عن تحرير 67 مخالفة.



من جهة أخرى، قالت الإدارة العامة للمرور في بيان صحافي إنه تقدم 12395 شخصا إلى أقسام اختبار القيادة لإجراء اختباري القيادة النظري والعملي في جميع المحافظات، خلال الفترة من 1 مارس حتى 31 منه.