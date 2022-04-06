دعا النائب عبدالله جاسم المضف الحكومة القادمة إلى أن تعيد النظر في التعيينات التي قام بها وزير الأشغال في وزارته أو في هيئة الطرق في اللحظات الأخيرة من عمر الحكومة وبشكل يثير الريبة.

وأكد المضف أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى أن أحد هذه التعيينات قد تم بتاريخ ٣١ مارس ولكنه صادر عن مكتب الوزير في الخامس من ابريل أي في اليوم الذي رفعت فيه الحكومة استقالتها للقيادة السياسية، مما يثير الشك والريبة في هذه التعيينات.

واختتم المضف تصريحه بأن هذه القرارات الخاصة بالتعيينات التي تعتمد على المحسوبيات والتي تثير الشك والريبة فهذه القرارات لن تمر مرور الكرام، وسيكون حسابها عسيرا على وزير الاشغال الموسى ان كانت له عودة في الحكومة القادمة، وأحمّل رئيس الوزراء المستقيل مسؤولية هذا التلاعب في وزارات الدولة.