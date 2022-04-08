عبدالكريم العبدالله

أشادت رئيسة جمعية العلاج الطبيعي هناء الخميس بقرار وزير الصحة د.خالد السعيد بتثبيت بدلي التدريب والخفارة وعدم خصمهما أثناء الإجازات، واللذين سيشملان المهن المساعدة أسوة بزملائهم الاطباء. وقالت الخميس في تصريح صحافي إن المهن المساعدة، خاصة مهنة العلاج الطبيعي كان لهم دور بارز أثناء الجائحة، وكانوا جزءا لا يتجزأ في مواجهة وباء كورونا. وبينت أن إنصافهم حق مشروع، وذلك تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال الجائحة، فمنهم من أصيب، ومنهم من توفي في سبيل انقاذ الأرواح، داعية الى الإسراع في شمول مهنة العلاج الطبيعي والمهن المساعدة، متفائلة بحكمة وزير الصحة ورغبته في دعم الكوادر العاملة بالوزارة عبر إصدار قرارات تصب في صالحهم.