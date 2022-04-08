عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الصحة د.خالد السعيد عدم وجود أي نية لمنح جرعات إضافية من اللقاح المضاد لـ «كورونا» في الوقت الحالي.



وقال السعيد في تصريح صحافي على الغبقة الرمضانية التي أقامتها الجمعية الطبية الكويتية أول من أمس، انه بعد مرور عامين واستقرار الوضع الوبائي بالكويت نعود الى الحياة الطبيعية ونستمتع بشهر رمضان المبارك، متمنيا أن تستمر الأمور كما هي عليه من الراحة والأمان.



وشكر الجمعية الطبية والأطباء والكوادر الصحية جميعا على ما بذلوه من جهود خلال العامين الماضيين، مضيفا: عامان صعبان من العمل بجهد وتفان، وكانت ثمار هذا العمل هو الاجتماع حاليا والاستمتاع بأجواء رمضان الجميلة في أمان، لافتا الى أن هناك هدفا تحقق للأطباء وكنا جميعا كأطباء ومجلس إدارة الجمعيات الطبية نعمل لتحقيقه، وهو إصدار قرار بعدم خصم البدلات خلال تمتع أطباء البشري والأسنان بالإجازات، وسنعمل على تطبيق هذا الأمر على المهن المساندة لنا.



من جانبه، قال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.إبراهيم الطوالة إن الغبقة الرمضانية كانت «سنوية»، وانقطعنا عنها بسبب الجائحة، ونحمد الله على انكشاف الغمة، ولهذا فاليوم «فرحتنا فرحتين»، الأولى بلقائنا الأطباء بعد عامين من الانقطاع، والثانية كان بطلها الوزير د.خالد السعيد من خلال إصدار القرار الوزاري بتثبيت البدلات للأطباء وعدم خصمها أثناء التمتع بالإجازة، ونقول له «ما قصرت» ونطمح الى المزيد من القرارات التي تصب في صالح الأطباء.