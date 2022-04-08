‏دعا أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي وزارة الصحة إلى إنصاف الصيادلة والكوادر الطبية وتحقيق العدالة في القرارات الوزارية. ‏وطالب هادي بإعادة النظر في قرار استحقاق بدل الخفارة في فترة الإجازة ليشمل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وجميع الكوادر الطبية، حيث انه بذات المنطق ولنفس الأسباب التي يستحق بها الأطباء وأطباء الأسنان بدل الخفارة أثناء الإجازة يستحقها أيضا الصيادلة وباقي الكوادر الطبية.



‏وأشار إلى أن استحقاق بدل الخفارة أثناء فترة الإجازة أحد المطالب التي طالما طالبت بها الجمعية الصيدلية الكويتية ضمن حزمة من المطالب التي يستحقها ‏الصيادلة، داعيا الوزارة إلى ضرورة إقرارها، مشددا ‏على ضرورة أن تثمن «الصحة» جهود جميع الكوادر الطبية خلال فترة الجائحة وما بذلوه من عطاء غير محدود.