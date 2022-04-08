مكون من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي ودعوات لسرعة البدء في التفاوض مع الحوثيين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وأعضاء المجلس، الذي سلمه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كامل صلاحياته لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وسط ترحيب عربي ودولي كبيرين.



وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن ولي العهد عبر عن دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني وتطلعه لأن يسهم تأسيسه في بداية صفحة جديدة في اليمن تنقله من الحرب إلى السلام والتنمية، متأملا سموه أن تكون المرحلة القادمة مختلفة، منوها بما لمسه من عزم وتفاؤل الجميع، مؤكدا حرص المملكة على أن ينعم اليمن بالأمن والاستقرار ويعم الازدهار في البلد الشقيق.



وقد أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالإعلان الذي أصدره الرئيس اليمني بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي. ‏وأكدت الوزارة في بيان لها دعم الكويت للمجلس والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المنوط به انطلاقا من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن الشقيق للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق.



وفي إطار ترحيبها بالإعلان، أكدت المملكة العربية السعودية في بيان نقلته «واس» على «دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية».



كما أعلنت المملكة عن تقديم «دعم عاجل» للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني، وتقديم 300 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية، وتدعو الى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.



وحثت المملكة، مجلس القيادة الرئاسي على البدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية ولينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار.



كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب مملكة البحرين بالاعلان. وأكدت الوزارة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، دعم مملكة البحرين الكامل ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لمواصلة الجهود والمهام الموكلة للمجلس لإدارة شؤون الدولة واستكمال مهام المرحلة الانتقالية.



من جهته، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف «دعم مجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه» في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، متمنيا لمجلس القيادة الرئاسي كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية، لاسيما في هذه المرحلة التاريخية لخدمة اليمن وشعبه الشقيق.



كما رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، بالإعلان. وأعرب عن تطلعه لأن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف لوضع حد للاقتتال في اليمن ودعم المفاوضات بين جميع الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن والاستقرار في كل أنحاء اليمن.



وثمن مبادرة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم المساعدة العاجلة للاقتصاد اليمني، مجددا تأكيده على دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.



بدوره، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط امس بالإعلان، مؤكدا في بيان دعمه لمجلس القيادة الجديد «كتجسيد للشرعية اليمنية»، معربا عن أمله أن يقود هذا المجلس اليمن نحو تحقيق السلام.



وفي باريس، قالت وزارة الخارجية إن «هذه خطوة مهمة نحو استعادة الدولة التي تخدم جميع اليمنيين والمنخرطة في العملية السياسية».



وكان الرئيس اليمني أعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي وسلمه صلاحياته، في مسعى لتوحيد الصفوف وتكليفه بالتفاوض مع ميليشيا الحوثي لإنهاء الأزمة.



وقال هادي في خطاب بث على التلفزيون «ينشأ بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان تفويضا لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».



وأضاف هادي أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلف بـ «التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كل أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام».



ويتألف المجلس الرئاسي من ثمانية أعضاء برئاسة الوزير السابق ومستشار الرئيس اليمني رشاد العليمي. ويتسلم المجلس، بالإضافة إلى صلاحيات الرئيس، صلاحيات نائب الرئيس بعدما قام هادي أيضا بإعفاء نائبه علي محسن الأحمر من منصبه.



أما الأعضاء السبعة فهم: سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبدالرحمن أبوزرعة، وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني.



وجاء الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.