ألغت المحكمة العليا في باكستان قرارات الرئيس عارف علوي بحل الحكومة والبرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة. وقالت المحكمة امس ان هذه القرارات «تعتبر ملغاة» لكونها «غير دستورية». وأبطلت المحكمة العليا قرار البرلمان الخاص بوقف حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، وهو القرار الذي عرقل بموجبه خان محاولة المعارضة الإطاحة به. وأمرت المحكمة البرلمان بإجراء تصويت بشأن طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان. وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت على حجب الثقة في حكومة خان امام المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية منذ الاثنين الماضي.