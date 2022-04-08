تلتئم الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها اليوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات التي يمكن أن تفرضها على الممثل الأميركي ويل سميث بعد واقعة صفعة الفكاهي كريس روك خلال احتفال توزيع جوائز الأوسكار، وتعقد بذلك اجتماعها قبل عشرة أيام من الموعد المقرر.



وأوضحت أكاديمية الأوسكار الأربعاء أن موعد الاجتماع قدم نظرا إلى أن سميث استقال من تلقائه قبل عقده، ولم يعد تاليا يحتاج إلى مهلة لإعداد دفاعه عن نفسه حيال هذا الإجراء التأديبي الذي كان يمكن أن يصل إلى حد تعليق عضويته في الأكاديمية أو طرده منها. واعتبر رئيس الأكاديمية ديفيد روبين في رسالة وجهها إلى الأعضاء، أن «من مصلحة كل الأطراف أن تحل المسألة في أسرع وقت».



وكان الممثل البالغ 53 عاما بادر إلى إعلان استقالته من الأكاديمية الجمعة الفائت واعتذر عن تصرفه، مستبقا بخطوته هذه القرار الذي ستتخذه الأكاديمية.