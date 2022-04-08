سقطت أمطار غزيرة على مناطق في مدينة سيدني الأسترالية أمس، بعد شهر من تعرض الساحل الشرقي للبلاد لفيضانات عارمة.



واتسم الوضع بالخطورة على نحو خاص في ضاحيتي لورينورا وخليج بونيه جنوبي البلاد، حيث أصدرت السلطات تعليمات لآلاف السكان بمغادرة منازلهم والانتقال إلى أماكن آمنة.



وسجلت سيدني بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ما يعادل متوسط هطول الأمطار في عام بأكمله، بحسب ما قاله متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية لقناة «7 نيوز».



ومن المتوقع أن تتراجع الفيضانات إلى حد ما خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع هطول أمطار غزيرة مجددا بداية من يوم الثلاثاء المقبل.