وجه النائب د. أحمد مطيع سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، نص على ما يلي:

صدر القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية بهدف العمل على تأكيد سبل المحافظة على سلامة الغذاء وتعزيز منظوم توفيره وفقا لصحيح المفاهيم والقيم ومكافحة الغش التجاري ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالغذاء وحماية الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض.

وبصدور القانون رقم (30) لسنة 2020 بربط ميزانية الهيئة العامة للغذاء والتغذية للسنة المالية 2020/2021، وعلى ضوء ما ورد فيها من مخالفات إدارية ووظيفية وملاحظات بشأن ما أصاب الأداء الوظيفي لبعض مهام الهيئة، كما وردت في تقرير ديوان المحاسبة حول نتائج مراجعة أعمال ونشاط الهيئة الإداري والتنفيذي تجاوزت عددها الستين، فضلا عن أثرها السلبي من إهدار غير مبرر للمال العام باعتباره ركيزة الأداء، ومحور الاهتمام فكان من اللازم التوقف أمامها لجسامة بعضها وظهور الإهمال أو عدم الدقة في تنفيذ الأعمال، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن يكون الرد مشفوعا بما تتطلبه الإجابة من مكاتبات ومراسلات وقرارات ومراسلات ذات صلة.

1 ـ أسباب زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ تجاوز 11.978.123 د.ك؟

2 ـ الأسباب التي أدت إلى ظاهرة الخلل الإداري في بعض قطاعات الهيئة؟ وما الحلول لمعالجتها وتفادي آثارها السلبية على العمل؟

3 ـ أسباب انعدام وتدني الصرف على بعض الاعتمادات على الرغم من رصدها في الميزانية بالمخالفة لتعليمات الديوان؟

4 ـ أسباب عدم الدقة في إعداد تقديرات الميزانية وإجراء مناقصات من دون الحاجة ما يشير إلى عدم مراعاة الدقة في العمل؟

5 ـ الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال الإفراج عن بعض السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي؟ وهل أجرت الهيئة تحقيقا حول هذه المخالفات؟ وما نتائج التحقيق حال إتمامه؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه المسؤولين عنه؟ وما الإجراءات التي اتخذتها لعدم تكرار ذلك؟

6 ـ الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتسريع تفعيل عمل وتشغيل مختبرات الصحة لديها؟ وهل اتخذت الهيئة إجراءات إنشاء المختبرات المتنقلة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ذلك؟ وما خطة الهيئة لمعالجة هذا الخلل في الأداء وتحديد المسؤولين عنه؟

7 ـ الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمعالجة ملاحظات الديوان في الأعمال التي شابت إدارة التنفيذ بها؟

8 ـ أسباب عدم اتخاذ الهيئة إجراءات تفعيل النظم الوظيفة بها بما يوافق احتياجاتها للقيام بمهامها وعلى نحو خاص معالجة القصور الواضح والمتكرر في احتياجات الهيئة بتعيين عدد كاف من الأطباء البيطريين؟ وما أسباب إنهاء خدمات بعضهم على الرغم من احتياجات الهيئة إلى مزيد منهم؟

9 ـ أسباب تعاقد الهيئة مع كوادر وافدة على الرغم من توافر الكوادر الوطنية في التخصص نفسه؟

10 ـ الإجراءات التي أدت إلى وجود العديد من المخالفات المالية وعدم مبادرة الهيئة لمعالجتها ومنها عقود استئجار أنواع عدة من السيارات أو تخصيصها لغير الغرض المستأجرة من أجله وتجاوزت تكاليفها 3.542.200 د.ك؟

11 ـ أسباب صدور العديد من قرارات شغل بعض الوظائف أو تكليف البعض بالمخالفة لأحكام القانون ومنها قرار تكليف نائب المدير العام للشؤون الطبية بمباشرة مهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة؟ وما الإجراءات التي اتخذت لتصويب الإجراء؟

12 ـ أسباب اعتماد عقد اجتماعات بعض اللجان من دون وجود محاضر لاجتماعها ونتائج أعمالها والمكان الذي تمت فيه وعلى الرغم من انقضاء الاجتماعات خلال وقت الدوام الرسمي؟

13 ـ أسباب عدم اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي للهيكل التنظيمي للهيئة؟

14 ـ أسباب التكرار الدوري لقرارات النقل والندب بصورة أدت إلى الإخلال بنمط سير العمل في الهيئة بانتظام واطراد؟ وهل تداركت الهيئة الآثار السلبية لهذه القرارات وما نجم عنها من تزايد المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه؟ وما إجراءات الهيئة في معالجة أسبابها وتدارك آثارها السلبية؟