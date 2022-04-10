هل وضع المكياج والتعطر ومصافحة الأجنبي من المفطرات؟



قصة تهاني في «زوارة» بيت جدها



تجملت تهاني بـ «المكياج» وهي صائمة وخرجت متعطرة، متجهة لبيت جدها ولما وصلت رأت هناك ابن عمها فصافحته!



1 ـ وضع الفتاة للمكياج والمساحيق التجميلية.



2 ـ ووضع العطور ورشها؛ والخروج بهذه الصورة.



3 ـ ومصافحة ولد العم أو من لا يحل لها، فما حكم صيامهما.



كل ذلك لا يبطل الصيام



فقد عدد الله تعالى مبطلات ومفسدات الصيام في قوله تعالى: (فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) فمعنى ذلك أن المباشرة (وهي الجماع) ـ وتسمى شهوة الفرج ـ والأكل والشرب ويسمى شهوة البطن: هي المفسدات الرئيسية للصيام، وغيرها ليس مفسدا له، فالمكياج ووضع العطور مع الخروج بها ومصافحة من لا يحل، من المحرمات، لكنها ليست من المفطرات لأنها لم تذكر في الآية الكريمة.



ملاحظة: مجرد وضع العطور والمكياج في البيت بين الفتيات أو المحارم ليس محرما، لأن الأصل في أقوالنا وأفعالنا أنها مباحة، لكن المحرم هو الخروج بها أو التعرض بها لمن لا يحل لهن. والله تعالى أعلم. زادكن ربي جمالا في الدنيا والآخرة.



هل قطرة الأنف والأذن والمراهم والمطهرات من المفطرات؟



خالد وضع قطرة الأنف وهو صائم



الطبيب: يا خالد هذه وصفتك العلاجية: قطرة أنف وأذن و«مرهم» ليديك ومطهر للجروح.



خالد: هل هذه الوصفة تبطل الصيام؟



الطبيب: لا أدري!



قطرة الأنف والأذن والعين لا تفسد الصيام ولا تبطله إذا لم ينزل منها شيء إلى الحلق.



فهي ـ في هذه الحالة ـ ليست من المفطرات التي ذكرها الله في قوله: (فالآن باشروهن.. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) أما إذا نزل إلى حلقه فقد افطر؛ لأنها حينئذ كالشراب، ويجب عليه قضاء هذا اليوم، والأفضل تأخير العلاج الى ما بعد أذان المغرب إذا أمكن ولم يترتب عليه ضرر وإلا فهو مريض معذور فعليه القضاء فقط.



انواع اخرى: أما المراهم والدهونات والمطهرات فلا تُفطر؛ بنفس الدليل السابق. والله أعلم.