أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية امس رفع عدد الحجاج لموسم حج هذا العام 2022 الى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وذلك وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية.



وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) «ان القرار جاء انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي وضمان سلامتهم وأمنهم».



واكد البيان اهتمام المملكة العربية السعودية بانتظام فريضة الحج وتمكين أكبر عدد من المسلمين في مختلف أنحاء العالم من أداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء من الروحانية والطمأنينة مع الحفاظ على المكتسبات الصحية التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة (فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19).



وأوضحت الوزارة أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا للضوابط والتي تشترط ان يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات (كورونا) المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.



ولفتت في هذا المجال الى انه يتعين على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص (بي سي آر) سلبي لفيروس (كورونا) لعينة اخذت خلال 72 ساعة قبل موعد الوصول الى المملكة، مشددة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال اداء المناسك حفاظا على صحتهم وسلامتهم.



من جهة أخرى، دشن وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ د.أحمد بن علي الحذيفي خدمة ترجمة خطب المسجد النبوي إلى عشر لغات، انطلقت في أول خطبة جمعة من شهر رمضان المبارك، وهي (الإنجليزية والأوردية والفرنسية والبنغالية والملاوية والتركية والهوسا والصينية والروسية والفارسية)، وتعتبر اللغات الأكثر شيوعا بين زوار المسجد النبوي.



وأوضح الحذيفي أن الخدمة تهدف إلى ترجمة خطب المسجد النبوي إلى اللغات المستهدفة لتمكين من لا يتحدثون اللغة العربية عند وجودهم في المسجد النبوي من الاستفادة من سماع الخطب بلغاتهم، وتشمل الخدمة أيضا ترجمة المحتوى وجميع الإصدارات وخدمة الإرشاد المكاني في أنحاء المسجد النبوي للرد على استفسارات الزوار بلغاتهم.



وبين الحذيفي أن ذلك يأتي استمرارا لجهود الوكالة في تقديم أرقى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ولتعزيز دورها في خدمتهم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لأداء مناسكهم بسهولة ويسر وطمأنينة، وتجسيدا لدورها في تنفيذ برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين وإثراء التجربة الدينية والثقافية لهم.