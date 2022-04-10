علق برلمان باكستان فجأة جلسته أمس قبيل تصويت مزمع على الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان ولم يعاود الانعقاد كما كان مقررا، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي تهيمن على الدولة المسلحة نوويا.



وقد تواجه نواب في البرلمان الباكستاني بحدة أمس في افتتاح جلسة كانت مقررة للتصويت على مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، وسط احتدام الأزمة السياسية في هذا البلد البالغ عدد سكانه 220 مليون نسمة.



ورفع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الجلسة بعد مواجهات كلامية استمرت 30 دقيقة، فيما لم يحضر خان الجلسة.



وألمح أعضاء في حزب خان أمس الأول، إلى أنهم سيحاولون تأخير التصويت قدر الإمكان.



وقضت المحكمة العليا الخميس الماضي، بأن خان خالف الدستور عندما عرقل تصويتا على الثقة كان مقررا الأسبوع الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.



وبات مصير عمران خان الذي انتخب عام 2018 شبه محسوم، إذ يتوقع أن تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة لأن بعض حلفاء خان في الائتلاف الحاكم انشقوا عنه، فيما أعلن أعضاء في حزبه «حركة انصاف» أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.



وإذا خسر خان التصويت بحجب الثقة فيمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من صفوفها.



وزادت حدة التوتر مع مطالبة شهباز شريف أمس بإجراء التصويت فورا، وقال بغضب «يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا».



ورد عليه وزير الخارجية شاه محمود قريشي قائلا إنه «من واجبي» الدفاع عن موقف الحكومة. وأكد أنها تواجه مذكرة حجب الثقة «في ظل احترام القانون والدستور».



وقال رئيس البرلمان أسد قيصر، إن الجلسة ستستأنف في الساعة 12.30 ظهرا بالتوقيت المحلي، لكن لم تكن هناك أي مؤشرات على عودة البرلمان للاجتماع.



وقبل رفع الجلسة خاطب زعيم المعارضة شهباز شريف المجلس وحث قيصر على ضمان إجراء التصويت باعتباره أمرا يحظى بالأولوية.



وقال رئيس البرلمان إنه سينفذ أمر المحكمة «نصا وروحا».



هذا، واتخذت إجراءات أمنية مشددة في إسلام أباد مع قيام آلاف من عناصر الشرطة بدوريات في الشوارع فيما قطعت حاويات الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تضم مقار الإدارات الرسمية الرئيسية. وتقول المعارضة إنها تملك 177 صوتا، بينما تحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.



ولم يدرج على جدول أعمال الجلسة البرلمانية أمس تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء. ويتوقع اختيار شهباز شريف زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات.



ورأت المحكمة العليا أن خان وداعميه تصرفوا بطريقة مخالفة للقانون برفضهم طرح مذكرة حجب الثقة بحجة أنها ناجمة عن «تدخل أجنبي» وقرارهم حل الجمعية الوطنية ما فتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة في مهلة ثلاثة أشهر.



وأمرت أعلى هيئة قضائية في البلاد بالرجوع عن قرار حل الجمعية الوطنية وإجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة.