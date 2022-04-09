القاهرة- خلود أبوالمجد



بدأ اليوم تصوير المشاهد الأولى لفيلم "خطة مازنجر" الذي يقوم ببطولته حمدى الميرغنى، ياسمين رئيس، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، اسماعيل فرغلى، ياسر الطوبجى، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف محمد اسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج رامى رزق الله وإنتاج شركة "AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى، وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الساخرة، حيث انتهى صناع الفيلم من عمليات التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة خلال الأسابيع الماضية قبل بدء التصوير.



فيلم "خطة مازنجر" يعد التجربة الانتاجية الثالثة لشركة "AKA ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى"، بعد مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" بطولة دينا الشربينى وياسمين رئيس والتى تم عرضها فى موسم الرياض بالسعودية، وفيلم "باريس رمسيس" بطولة هيفاء وهبى



ومصطفى خاطر وحمدى الميرغنى والمقرر الانتهاء من تصوير وطرحه قريباً، كما تحضر الشركة لأكثر من فيلم جديد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن حمدى الميرغنى ينتظر طرح فيلم "زومبى" مع على ربيع خلال موسم عيد الفطر المقبل، كما يظهر كضيف شرف فى مسلسل "الكبير أوى 6" مع أحمد مكى، أما ياسمين رئيس فتنتظر طرح فيلم "جارة القمر" مع كريم فهمى خلال الفترة المقبلة، وكان آخر أعمالها فيلم "قمر 14" الذى عرض مؤخراً فى صالات السينما.