مفرح الشمري



تحرص إذاعة الكويت دائما على أن تجذب المستمعين في الداخل والخارج من خلال ما تقدمه لهم، وهذا ما تحقق لها خلال الاسبوع الاول من رمضان بجميع محطاتها الاذاعية فقد حضر فيها نخبة مميزة من الفنانين الرواد والنجوم الشباب، من خلال أعمال درامية تبث على إذاعة البرنامج العام وإذاعة البرنامج الثاني وذلك بجهود واضحة من قبل الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع وجهود العاملين في إدارات تلك المحطات ومسؤولي مراقبة التمثيليات في الإذاعة بينهم أسامة المزيعل وعبدالكريم خليل إسماعيل.



إذاعة الكويت في رمضان حرصت على ان تقدم لجميع أفراد الأسرة ما يرضيهم خصوصا عشاق الدراما الاذاعية فانتجت عددا من الاعمال الدرامية الهادفة والتي تحمل في حلقاتها رسائل تربوية وتثقيفية تطرح بأسلوب مهذب وخفيف، ومن هذه الاعمال «قاضب النوط» من إخراج حسين الحداد، و«قرقيعان ام فهد» من اخراج محمد جمال الشطي، و«الليالي العربية» اخراج عبدالكريم اسماعيل وغيرها.



اما إذاعة البرنامج الثاني فكانت خلطتها جميلة ومختلفة كما يقول مراقب شؤون البرامج فيها إبراهيم ماتقي ان الإذاعة تحرص دائما على إسعاد مستمعيها طوال أيام العام من خلال ما تقدمه من برامج ترفيهية وتراثية وطبية حيث تتواصل مع المستمعين خلال الشهر الفضيل بباقة برامج منوعة، منها الصحية والرياضية والمسابقاتية المباشرة منها والمسجلة ومن هذه البرامج برنامج ليالي الثاني وبرنامج سالفة تجر سالفة، بالإضافة الى غبقات وسهرات البرنامج الثاني التي يقدمها طوال ايام الاسبوع. وأضاف ماتقي ان برامج المسابقات في إذاعة البرنامج الثاني جوائزها مادية مقدمة من وزارة الاعلام.



وبخصوص برامج محطة الغناء القديم، ذكر ماتقي أنها تحقق صدى طيبا عند المستمعين، ومن برامج هذه المحطة الرئيسية برنامج من التراث وبرنامج زهيريات وبرنامج سوالف رمضان الذي يقدمه الاعلامي القدير علي حسن.



من جانبه، عبر رئيس قسم محطة الغناء الحديث المخرج جابر الجاسر عن سعادته بردة فعل المستمعين على برامج رمضان في المحطة التي تضم على متنها برامج ذات بث مباشر وأخرى تسجيلية.



ومن برامج المحطة المباشرة التي تفاعل معها الكثير برنامج «تو النهار» وبرنامج يبث الظهر ويتضمن مقابلات مع فنانين لهم أعمال في رمضان، بالاضافة الى برنامج المسابقات «ابجدها» الذي يبث قبل الافطار بينما برنامج المسابقات الآخر الذي يبث بعد الافطار يحمل اسم «دورك» وهو من تقديم مشعل الشايع.



وأشار الجاسر الى أن هناك برنامجا شبابيا فنيا بعنوان «دويتو» يتم فيه استضافة فنانين شباب في استديو خارجي يغنون خلال الحلقة أغاني دويتو على ذوقهم الخاص، مشيرا الى ان من البرامج التي تجد تفاعلا كبيرا برنامج «حروف الاغاني» من تقديم محمد الدغيشم الذي يختار في كل حلقة حرفين وعلى المستمعين اختيار اغان تبدأ بهذه الاحرف أو أسماء فنانين بنفس الأحرف.