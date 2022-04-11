القاهرة - خلود أبوالمجد



تقدمت الفنانة صابرين، باعتذار من زميلتها الفنانة المعتزلة حلا شيحة، مؤكدة أن تصريحاتها عنها لم تكن بخصوص قرار ارتداء الحجاب أو اعتزال الفن، وإنما عن التلاسن بينها وبين والدها عبر «السوشيال ميديا»، كما رفضت صابرين التعليق على تصريح الأخيرة بأن الحجاب شرف، مؤكدة أن الستر بالعموم «شرف». وأضافت صابرين، موجهة كلامها لحلا خلال استضافتها في «العرافة»: «بعتذر لك لو كنتي اتضايقتي، لا أتدخل في اختيارات الآخرين، وموضوعي إنساني بحت، ولا أتمنى أن يجري تداول علاقتنا بوالدينا على ميديا، وأحترمها، لأنها رفضت التعليق على كلامي في أكثر من مناسبة».