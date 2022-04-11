مفرح الشمري



جميع القنوات الفضائية الحكومية والخاصة تحرص دائما على استضافة كبار النجوم في الوسط الفني، وتلفزيون الكويت ضمن هذه القنوات الحريصة دائما على التميز والسبق في مثل هذه الأمور، لكن في برنامج «بيبان عبدالرحمن» الذي يقدمه المذيع عبدالرحمن الديّن، لم يستغل تلفزيون الكويت تواجد الفنانة القديرة حياة الفهد في هذا البرنامج وظهرت للأسف حلقتها التي بُثت أول من أمس «مبتورة» لأنها تعرضت لمقص الرقيب، وهذا الأمر شعر به كل من شاهد الحلقة!



الفنانة القديرة حياة الفهد كانت في هذا اللقاء «صريحة» لأبعد الحدود، وذلك حسب طبيعة البرنامج وكانت ترد على كل سؤال بطريقة مهذبة ولا توجد فيها إساءة لأي أحد ولم تسئ ايضا إلى بلدها خلال إجاباتها، وإنما كانت تقول وجهة نظرها فيما يطرح عليها من أسئلة من القائمين على البرنامج.



يا جماعة الخير.. استضافة النجوم الكبار كل القنوات تسعى لها، خصوصا في شهر رمضان، لأن لديهم القدرة على الرد على الأسئلة التي توجه لهم، وربما إجاباتهم يستفيد منها جيل الفنانين الشباب بالتعامل فيما بينهم بالحب والمودة، ولكن عندما تتعرض مقابلاتهم الى مقص الرقيب وهم في إجاباتهم لم يسيئوا إلى بلادهم فـ «لا طبنا ولا غدا شرنا»!