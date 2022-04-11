قالت رئيسة قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى العدان د.هدى الفودري انه تم إجراء نحو 300 عملية خدمة دعم الحياة خارج الجسم لمرضى الفشل التنفسي أو القلبي الشديد المعروفة اصطلاحا بخدمة تقنية الـ«إيكمو» منذ بداية استخدامها في مستشفى العدان التابع لوزارة الصحة في عام 2017.



وقالت د.الفودري، خلال الغبقة الرمضانية التي أقامها القسم بحضور وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا بحضور أكثر من 40 متعافيا من الفشل الشديد في الجهاز التنفسي أو القلب، ان «الصحة» تقدم هذه الخدمة على أعلى مستوى حرصا منها على إدخال أحدث التقنيات في علاج مرضى الحالات الحرجة في أقسام العناية المركزة. وأكدت الحرص على إقامة ورش عمل متعددة بإشراف من مدربين من مراكز عالمية ومحلية لعدد كبير من الأطباء والممرضين والفنيين، بالإضافة إلى أخصائيي العلاج الطبيعي والتغذية، مشيرة إلى التوسع في تقديم الـ «إيكمو» لتشمل جميع المستشفيات خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وبينت أن العلاج باستخدام هذه التقنية يعد من أحدث سبل علاج الفشل التنفسي الحاد في أقسام العناية المركزة نتيجة الالتهابات التي تخلفها الإصابة بـ «كوفيد-19». وأفادت بأن الفريق القائم على تقديم هذه الخدمة ضم في بدايته 40 عضوا ازداد عددهم حاليا ليبلغ أكثر من 300 عضو، مبينة أن أكثر الفترات تحديا لهذا الفريق تمثلت في تدريب الطواقم الإضافية عن طريق الفرق المحلية لإرساء قواعد الخدمة من تجهيز المعدات والمستلزمات وتدريبات مكثفة أهلت الطواقم الطبية ومنحتهم الخبرة العملية.