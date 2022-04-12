البنج عند خلع الضرس



هل وضع البنج في الفم في عملية خلع الضرس من المفطرات؟



ان حقنة التخدير الموضعي (البنج) التي وضعها الطبيب في لثة المريض لا تفطر الا اذا دخل الحلق شيء من المحاليل او الماء، فهنا تفطر، وعليك قضاء هذا اليوم، والسبب في انها لا تفطر ابتداء هو انها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ولم يدخل منها شيء الى الحلق، والذي يفطر هو ما كان غذاء: أكلا او شربا، قال تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، فإذا دخل وقت الفجر حرم الاكل والشرب، اما هذه الحقنة فليست أكلا ولا شربا، والأصل صحة صيامنا حتى يثبت ما يفسده بمقتضى القرآن والسنة المطهرة.



وكذلك بالنسبة لعمليات خلع الضرس او التنظيف او تقويم الاسنان ليست مفطرة، لأنها ليست اكلا او شربا، وليست من المفطرات المذكورة في الآية السابقة ولا في غيرها من النصوص الشرعية، لكن اذا دخل منها شيء الى الحلق فهو بمنزلة الاكل والشرب، وهذا مفطر، فيجب قضاء هذا اليوم بعد رمضان.



وفي الحقيقة الافضل اجراء ما ذكرناه في القصة بعد الافطار وليس في نهار رمضان، الا اذا اضطر الانسان الى ذلك بسبب الألم او الحاجة، كما ان الواجب على المريضة اختيار طبيبة ولا تلجأ الى طبيب الا عند الحاجة الملحة، والله أعلم.