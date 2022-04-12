أيام مضت علينا زادت عن عامين والعالم يعيش تحت وطأة الحظر والحجر بسبب فيروس لا يرى بالعين، وصدق الله عز وجل (وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب)، توقفت حركة الكون، لا طائرات تسير الا ما ندر، ولأول مرة تغلق المساجد وتتوقف الجمعة والجماعات، ويأتي رمضان تلو رمضان والناس مازالت تعاني من آثار الفيروس وتهديداته، فاستهدفت كورونا ابرز ملامح الشهر المبارك من صلوات جماعية وولائم اسرية، وتباعد بين الملتزمين بالاجراءات الصحية وغير الملتزمين ايضا، ممن فتك بهم الفيروس او اضر بأحيائهم، وشهد رمضان الماضي حالات مؤلمة بلغت حد الوفاة.



وفي رمضان كثرت الاغلاقات الحكومية لتقليل تفشي الفيروس، وفتحت الجمعيات التعاونية في ساعات معينة يشتري الصائمون ما يلزمهم، وفي كل محنة منحة، فقد ساهم الفيروس في تقارب العائلات بعضها مع بعض، واقيمت صلاة الجماعة في البيوت، والتقى الآباء والامهات بالأبناء والبنات، كانت تجربة على قسوتها مفيدة جعلت البعض يجلس مع نفسه ويراجع ويحاسب اعماله، فكان في رمضان تفرغ تام للعبادة والذكر، ونحن نسأل الله وندعوه ان ينتهي هذا الكابوس الى الأبد وتعود الحياة الى طبيعتها.