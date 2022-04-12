القاهرة - محمد صلاح



في حياة النجوم العديد من لحظات السعادة والنجاح والتألق، ولكن في الوقت ذاته يجدون أنفسهم في بعض الأحيان يتعرضون لمطبات وأزمات تثير غضبهم وتجعلهم في حالة من القلق والضيق وعدم القدرة على المواجهة لفترات طويلة، «الأنباء» ترصد اللحظات الصعبة والمواقف الصادمة التي شغلت حيزا من حياة النجوم، وكيفية التغلب عليها، وما هي الآثار المترتبة على تلك المشاكل؟



يبدو ان الفنان شريف منير يهوى الدخول رغما عن انفه في أزمات وصدامات مع زملائه، خاصة الجنس الناعم، رغم انه من النجوم أصحاب العلاقات المميزة مع الجميع، وله رصيد طيب مع زملائه، وأشهر أزماته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب والتي وصلت إلى أروقة القضاء، حيث بدأت الأزمة بعدما وقعت بعض قطرات من الماء من شقة شيرين عبدالوهاب على شقة شريف الذي يسكن في الطابق الذي يليها، وحينما عاتبها بدأ الثنائي بالتشاجر والسباب، ولم تنكر شيرين ذلك واعتبرت أن السباب أمر طبيعي في الخلافات، وأنها تتصرف بشكل طبيعي كأي إنسان. ولكن تطورت القضية ووصلت إلى المحاكم واتهمها بالسب والقذف والاعتداء على زوجته، ورفض شريف أن يسامحها وصعد الموقف للقضاء، وتم الحكم عليها بالحبس ليتدخل أصدقاء الطرفين، واشترط منير ان تقدم شيرين الاعتذار العلني، فقدمت له ما أراد واعتذرت، الطريف انه تنازل عن الدعوى القضائية، بل وقدم لها الاعتذار لأنه تسبب في حزنها وكاد ان يتم سجنها بسببه.



مؤخرا وجد شريف نفسه في وسط دوامة السوشيال ميديا كالعادة، ولكن هذه المرة كانت بسبب زوجته وقرارها بالعودة للفن، وكان قد سبق له كثيرا التصريح بأن زوجته كانت تعمل في الفن، وأنه رافض هذا العمل، مشيرا أنه اشترط عليها بأن ابنه لن يتربى على يد مربية أطفال، ولم يكن يقبل بأن يكون هو وزوجته خارج المنزل لانشغالهما بالتصوير، وبالفعل اعتزلت عندما أنجبت ابنتها فريدة، لم يكن لديها أي شخص تعتمد عليه كي يساعدها في تربيتها، حتى تستطيع هي متابعة عملها، لذا كان قرارها بتفضيل أسرتها وتربية أولادها، وبعد مرور حوالى 19 عاما قررت العودة للفن بعد ان كبر أولادها، ووافق زوجها وأعلن انها قادرة على استيعاب كل مسؤولياتها، ورغم انه أمر شخصي وعائلي، الا أن البعض سارع بالتعليق على القرار سواء بالرفض أو القبول، والأسوأ ان كثيرا من متابعي السوشيال ميديا حاولوا الحديث عن أنها مازالت مسيحية الديانة، وكان ردها ان أولادها وزوجها مسلمون ونحن نعيش في سلام ونحتفل بأعياد المسلمين والمسيحيين في منزلنا، والأمر لا يخص إلا سوانا فقط.



كانت حالة من الغضب والاستياء انتابت شريف بسبب الهجوم الذي تعرض له بعد نشره صورا عادية جدا لابنتيه كاميليا وفريدة الصغيرات عبر حسابه الرسمي على الانستغرام، لكنه أصيب بصدمة من كم التعليقات المسيئة من قبل المتابعين له بسبب اعتراضهم على ملابس بناته الصغيرات، ورد شريف الهجوم والنقد بردود لاذعة وهاجم بعض متابعيه بسبب تعليقاتهم.