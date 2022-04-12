دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة شكران مرتجى بداية دخولها العالم الفني الذي درسته على مدى أربع سنوات في المعهد العالي للتمثيل والفنون المسرحية بدمشق بأنه «حبها الأول» وبداية دخولها عالم الشهرة من خلال مسلسل «خان الحرير» إذ وقفت أمام كبار نجوم الدراما العربية السورية.. وكانت فرصتي وبصمتي الأولى التي حددت مستقبلي الفني الجميل ومستقبل وذكريات الزمن القادم.



هكذا استذكرت الفنانة شكران مرتجى مسلسل «خان الحرير» الذي شكل الظهور الأول لها على الشاشة وقدمها للجمهور بصورة لائقة وكان «خان الحرير» بمنزلة «مدرسة»، واصفة إياه بأنه عمل حقيقي لاحترام كل التقاليد والحياة السياسية والاقتصادية التي كانت تعيشها سورية في تلك الحقبة الزمنية المهمة من تاريخها كنت محور الحدث الخاص بأبطال العمل سواء مع القدير سليم صبري بتجسيد، وفراس إبراهيم، كما ناقش المسلسل العديد من المواضيع التي جرت في سورية زمن الوحدة في ستينيات القرن الماضي والانفصال عن مصر.



وأضافت مرتجى: لقد كان الكاتب نهاد سيريس صاحب أفق بعيد لأنه لم يغفل قصة حب عاشتها غجرية تدعى فضة «جسدت الدور الفنانة أمل عرفة مع الفنان فراس إبراهيم بدور محسن»، بالإضافة إلى الإضاءة على الحركة التجارية الصناعية وتصوير المسلسل في أعرق الأحياء الحلبية، وكان من أبرز الفنانين القدير بسام كوسا، فارس الحلو، سليم صبري، جمال سليمان، ثراء دبسي، وسوزان نجم الدين.