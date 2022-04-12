القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن





وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد.

وقال عبد الرازق، امس عقب استكمال مناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المختصة، إنه على الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.

ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد،

ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.