القاهرة ـ خديجة حمودة



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن انتصارات العاشر من رمضان تذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية.



وأضاف الرئيس السيسي، في تدوينة له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، «نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستورا ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن، وأتوجه للشعب المصري بأسمى آيات التهنئة والتحية بمناسبة تلك الذكرى المجيدة، وداعيا الله أن يحفظ مصر أبية وقوية وقادرة على تخطي الصعاب، ووفق أهلها وشعبها إلى سبل المحبة والسلام». إلى ذلك، أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن ذكرى العاشر من رمضان انتصار جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة في استرداد أرض سيناء المقدسة وأعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبرياءها، وأنه سيظل يوما عظيما في تاريخ العسكرية المصرية العريقة يمتلئ بذكريات الفخر والنضال، موجها التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة في البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية.



كما أكد أن رجال القوات المسلحة يعاهدون الله أن يظلوا مرابطين في مواقعهم يواصلون الليل بالنهار لتظل القوات المسلحة دائما درعا قوية لمصر تحمي أمنها القومي وتصون مقدساتها وسلامة أراضيها.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها اللواء أ.ح وليد حمودة عوض سلامة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، خلال الاحتفال الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان 1443هـ. وقد بدأت مراسم الاحتفال بكلمة د.طارق عبدالحميد أحد كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف أكد فيها أن رجال الجيش المصري البواسل سطروا صفحة مشهودة في العاشر من رمضان ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين وصنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازا يشهد به العالم أجمع، حيث استطاع الجيش المصري في هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة في تحدي الصعاب وتخطي المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله.



واختتم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.



حضر الاحتفال عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدين بوزارة الأوقاف والأزهر الشريف.