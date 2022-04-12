عبدالعزيز الفضلي



أثمرت الجهود التي بذلتها جمعية المعلمين بالتنسيق مع وزارة التربية التوصل إلى تشكيل لجنة لإجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي المعتمد وتحديد الرئيس المباشر والرئيس التالي من اجل اشراك الموجه الفني في عملية تقييم رئيس القسم للمواد الدراسية.



وأصدر وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب قرارا بذلك تلقت «الأنباء» نسخة منه نص على:



أولا: تشكيل لجنة إجراء الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي المعتمد وتحديد الرئيس المباشر والرئيس التالي لمعرفة مدى إمكانية قيام الموجهين الفنيين بوضع تقييم الكفاءة عن رؤساء أقسام المواد التعليمية حسبما ورد في كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (13727).



ثانيا: دراسة إشراك الموجه الفني في عملية التقييم كعنصر من عناصر التقييم الفني وفقا للتالي:



1 ـ التمكن من المادة العلمية.



2 ـ الإلمام بالأهداف العامة والتربوية.



3 ـ الحرص على نقل الخبرات للآخرين.



4 ـ القدرة على قيادة المرؤوسين.



5 ـ تقسيم وتوزيع العمل.



6 ـ الطموح والعمل على تنمية الذات.



7 ـ تقديم الاقتراحات والدراسات لتطوير العمل.



ثالثا: إلغاء ما يتعارض مع ذلك من قرارات سابقة



رابعا: على جهات الاختصاص العلم وتنفيذ القرار من تاريخه



من جانب آخر، أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية بأن صرف مستحقات الموظف الوافد في نهاية الخدمة يكون عن طريق الوزارة نفسها. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان الديوان اكد على التربية ان صرف مستحقات الموظف الوافد سواء كان معلما او إداريا ستكون من ميزانية الوزارة وليس على الديوان، مشيرة الى ان هذه الآلية مطبقة على جميع الوزارات.



من جانب آخر، أعلنت جمعية المعلمين عن تنظيم مسابقة في الحديث الشريف لطلبة المراحل التعليمية الثلاث «الابتدائي والمتوسط والثانوي» وذلك يوم الخميس المقبل بجمعية المعلمين فرع الاحمدي على ان يكون الطلبة المشاركون في المسابقة من ابناء المعلمين والمعلمات منتسبي الجمعية.



ورصدت الجمعية جوائز مادية قيمة للفائزين في المسابقة.