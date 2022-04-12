آلاء خليفة



أصدرت جامعة الكويت بيانا توضيحيا تؤكد فيه أن النتائج التي تم تداولها مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي حول هبوط تصنيف جامعة الكويت وفقا لمؤشرات تصنيف الجامعات العالمي QS ليست بجديدة وتعود للعام الماضي والذي أعلن في يونيو 2021 عن بيانات الجامعة المدخلة في يناير 2021 وعلى إثرها تمت إعادة تشكيل اللجنة العليا المختصة بتعزيز تصنيف جامعة الكويت بمؤسسات التصنيف العالمية لمؤسسات التعليم العالي.



وأكدت جامعة الكويت انه من المتوقع إطلاق النتائج الجديدة لتنصيف 2023 QS World University Rankings في شهر يونيو 2022.



وأوضحت جامعة الكويت أن اللجنة المعنية المكلفة تعكف ومن خلال توصياتها وتوجيهاتها على معالجة نقاط الضعف بالإضافة إلى موافقة مجلس الجامعة على مبادرات نوعية لتحسين أداء الجامعة بشكل عام ومعالجة أوجه القصور في سبيل الارتقاء بأدائها المؤسسي وسمعتها الأكاديمية.