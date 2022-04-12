أفضل جامعات العالم حسب QS World University Rankings by Subject 2022

جامعات عربية وخليجية من بين الأفضل عالمياً في الهندسة وإدارة الأعمال في 2022



أعلنت مؤسسة Quacquarelli Symonds (QS) عن نتائج تصنيف المجالات والتخصصات لعام 2022، وذلك في يوم الأربعاء 6 الجاري، خلال مؤتمر حصري افتراضي لإطلاق النتائج والتي نشرت أيضا على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة Topuniversities.com.



وتضمن التصنيف تقييم أكثر من 17700 تخصص في أكثر من 1543 جامعة مدرجة على لائحة التصنيف العالمي للجامعات، وفي اصدار سنة 2022، أدرجت الكويت في الهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الإدارية. وحسب التقرير السنوي جاءت نتائج الـ Top10 لأهم 10 جامعات عالمية على الشكل التالي:



أما على صعيد العالم العربي ودول الخليج، فقد تمكنت 18 جامعة عربية من بينها 10 خليجية فقط من اختراق هذه التصنيفات الـ 500 الأولى، من 8 دول عربية شملت: السعودية (4 جامعات في طليعتها جامعة الملك عبدالعزيز)، الإمارات (3 جامعات في طليعتها جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة)، لبنان (جامعتان في طليعتها الجامعة الأميركية في بيروت)، الأردن (جامعتان في طليعتها جامعة الأردن)، مصر (4 جامعات في طليعتها جامعة القاهرة)، وجامعة واحدة في كل من: الكويت (جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM)، قطر (جامعة قطر)، سلطنة عُمان (جامعة السلطان قابوس). وحسب التقرير، جاءت نتائج الـ Top10 لأهم 10 جامعات عربية على الشكل التالي:



وفي الكويت، فقد تقدمت AUM في مجالات الهندسة لتكون الأولى في الكويت ومن بين أفضل 500 جامعة في العالم لسنة 2022 وفي المرتبة 17 عربيا و9 خليجيا. أما في مجالات العلوم الإدارية، فقد حلت AUM الأولى محليا، الـ 6 خليجيا، الـ 10 عربيا، وفي المرتبة الـ 377 عالميا.



معايير QS لتقييم الجامعات حسب المجالات والتخصصات



وتعتمد مؤسسة QS خمسة معايير رئيسية لتقييم الجامعات وترتيبها حسب المجالات والتخصصات، والتي تشمل: السمعة الأكاديمية بحسب دراسة استقصائية للرأي الأكاديمي تجمع آراء أكثر من 130 ألف خبير وأكاديمي في مجال جودة التعليم والبحث في الجامعات، وسمعة الخريجين في سوق العمل، وهنا تستعين QS بمشاركة أكثر من 75 ألف جهة موظفة من القطاعين العام والخاص في استطلاع لتحديد كفاءة الخريجين وتقييم أدائهم. كما تشمل المعايير عدد الاستشهادات البحثية لكل ورقة بحثية (Citations per paper) ومؤشر (H (H-index الذي يعنى بقياس إنتاجية الباحث ومدى تأثير أوراقه البحثية في الأوساط العلمية، بالاضافة الى مؤشر شبكة البحث الدولية الذي يعنى بقياس التعاون في البحث حسب المجالات والتخصصات. وتعكس المؤشرات البحثية السياسات التي تعتمدها الجامعات لدعم البحث العلمي وتوفير الإمكانيات والمرافق لتحفيز قدرات الباحثين وإنتاجية البحث العلمي المتميز.



تجدر الاشارة إلى أن التصنيف العام العالمي لسنة 2023 سيصدر في يونيو 2022.

www.aum.edu.kw