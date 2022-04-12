حصد فيلم «سونيك ذي هيدجهوغ 2» الذي أنتجته شركة «باراماونت» إيرادات قاربت 71 مليون دولار في أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع، في مؤشر إلى عودة العائلات لمشاهدة الأفلام في الصالات السينمائية، على ما أظهرت أرقام شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.



وكان فيلم «سونيك» الأصلي المستوحى من لعبة «سيغا» الشهيرة عن مغامرات قنفذ فائق السرعة، حصد في أسبوعه الأول 58 مليون دولار في أوائل عام 2020 حين كان تهديد «كوفيد-19» في بداياته.



ويضم الجزء الجديد من الفيلم جيم كاري في أداء حي، مع نجوم وضعوا أصواتهم على شخصيات الرسوم المتحركة من أمثال بن شوارتز (سونيك) وإدريس إلبا (نيكلز) وكولن أوشونيسي (تايلز).



وتراجع فيلم مصاصي الدماء «موربيوس» إلى المركز الثاني بفارق كبير عن العمل المتصدر، مع إيرادات بلغت 10.2 ملايين دولار في انخفاض حاد عن عائداته التي بلغت الأسبوع الماضي 39.1 مليون دولار.



وحل في المرتبة الثالثة فيلم «ذي لوست سيتي» الذي حصد 9.2 ملايين دولار.



واحتل المرتبة الرابعة فيلم «يونيفرسال» الجديد «أمبولانس» مع إيرادات بلغت 8.7 ملايين دولار.



وفي المرتبة الخامسة حل فيلم «ذي باتمان» من إنتاج شركة «وارنر براذرز» وبطولة روبرت باتينسون، إذ حصد 6.5 ملايين دولار في أسبوعه السادس.